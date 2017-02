Professor analisa aprovação da reforma do Ensino Médio

A Medida Provisória da reforma do Ensino Médio foi aprovada na quarta-feira, 8, pelo Senado, e aguarda sanção do presidente Michel Temer. O texto foi aprovado sem alterações com 43 votos favoráveis e 13 contrários. O novo modelo estabelece que o estudante terá como disciplinas obrigatórias Português, Matemática, Educação Física, Artes, Filosofia e Sociologia. Além dessas matérias, o estudante poderá optar por cursar uma de cinco áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Os alunos deverão escolher sua área de estudo no início do ensino médio, o que, na opinião do professor e mestre em literatura brasileira, Giovani Verazzani, é preocupante por restringir as opções e a formação dos jovens.

“É difícil ver um aluno do ensino médio que saiba com certeza a área que deseja seguir. Além disso, o conhecimento não é algo restrito. Existem, por exemplo, pesquisadores da linguagem que analisam dados que incluem a matemática. Todas as disciplinas compõem o campo cientifico, e são importantes para uma base de qualidade”, afirma o professor. “Quando um aluno dispensa uma disciplina antes mesmo de cursá-la, de saber do que se trata, ele está alimentando um pré-conceito contra aquele conhecimento. Muitas vezes, ele pode estar sendo impedido de descobrir um novo gosto ou uma nova aptidão. Nessa fase da vida eles não sabem o que querem, e isso é normal, faz parte”.

A reforma também estabelece a ampliação da carga horária de 800h/aula para 1000h/aula e, no máximo de cinco anos, 1400h/aula. “O problema não é a carga horária em si, é ótimo que os alunos possam passar mais tempo na escola. Mas nem todas as escolas poderão comportar essa mudança”, continua Verazzani. “As escolas que funcionam em três turnos teriam que fechar turnos e dispensar alunos? Quem irá tomar essa decisão de que alunos irão sair? Não temos como prever como isso será feito, mas provavelmente essa mudança irá acontecer sem uma preocupação maior com esses estudantes. Em nenhum momento o texto da medida provisória estabelece como essa questão será resolvida nas escolas, e muito menos trata dos aumentos dos benefícios para os professores, que terão mais horas de trabalho. Também será necessário oferecer mais merenda para os alunos”.

Outra mudança polêmica está no fato de que os professores não irão precisar, necessariamente, de formação universitária na disciplina ministrada. Para lecionar, o profissional deve apenas ter um “notório saber” sobre um determinado assunto. “Acredito que todo o conhecimento é bem-vindo. Não em substituição ao professor qualificado, mas sim como um complemento. As lideranças comunitárias, por exemplo, têm muito a compartilhar com uma sala de aula. Seria interessante que houvesse uma interdisciplinaridade e intertextualidade entre os professores e as pessoas de notório saber”, completa o professor.

Ainda segundo o profissional, o sistema educacional deve ser tratado com mais seriedade no Brasil. “Temos profissionais mais do que qualificados na rede pública, com mestrado e doutorado, que ainda assim precisam trabalhar em duas ou até três escolas. Não é necessária uma reforma no ensino, mas sim uma revolução. Todo o sistema educacional público e básico está defasado, e, portanto, deveria haver um debate mais sério sobre isso, com o envolvimento da comunidade acadêmica”, finaliza Verazzani.