Pais devem ficar atentos aos atrasos no pagamento da pensão alimentícia

A pensão alimentícia é um dispositivo previsto na Lei 5.478 que obriga o cônjuge que não possui a guarda do filho, a contribuir nas necessidades básicas dele, como o próprio nome diz, em itens como alimentação, saúde, educação, moradia, entre outros. Embora o tema gere algumas dúvidas, os pais devem ficar atentos para os principais pontos do processo.



A princípio, de acordo com o advogado Ésio Magalhães Rodrigues, é importante destacar que os alimentos se destinam à subsistência do alimentado e constituem um direito pessoal e intransferível. Esse valor deve ser estipulado tendo em vista que o valor pago visa a contribuição para a criação, educação e sustento da criança ou adolescente, dentro do padrão de vida dos pais. Quando há um acordo informal de pagamento de pensão, que muitas vezes ocorre, por meio de depósitos em dinheiro, por exemplo, ele deve ser levado a juízo, para homologação, de forma que traga segurança ao alimentado, conforme Rodrigues.



“Em regra, o pagamento de pensão alimentícia a filhos vai até os 18 anos, quando atingem a maioridade e não cessa de forma automática, é necessário ingressar com ação de exoneração de alimentos. Mas a pensão pode ser estendida até os 24-25 anos, caso o alimentado esteja cursando algum curso universitário”, diz o advogado sobre o período em que o benefício deve ser pago.



Sobre o atraso da pensão, o cônjuge que detém a guarda do filho pode requerer o pagamento dos valores atrasados, por meio de uma execução, podendo levar o devedor à prisão em regime fechado, sem que ele seja eximido da obrigação e com a negativação do nome dele junto aos serviços de proteção ao crédito.



Caso seja detido, a responsabilidade da pensão continua. “Se o alimentante for segurado da Previdência Social, seus dependentes farão jus ao auxílio-reclusão, quando o segurado estiver preso sob regime fechado ou semi-aberto e não receba qualquer remuneração da empresa para a qual trabalha, nem auxílio doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço”, pontua o advogado. Ainda de acordo com ele, caso o alimentante preso continuar devedor no período em que estiver encarcerado, e após, ele pode ser preso novamente.

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA



No caso de o pai não ter condições de pagar a pensão, os avós podem ser responsabilizados por subsidiar o pagamento, por meio do fundamento no princípio de solidariedade familiar. O filho somente pode pedir pensão alimentícia aos avós caso os pais faltem de alguma forma, ou seja, em caso de desaparecimento, local incerto ou não sabido, morte, ou se existindo, não tiver condições econômicas de efetuar o pagamento, advindo de incapacidade laborativa por doença ou deficiência, em velhice que o incapacite ou na prisão do alimentante em face da prática de delito, enquanto durar a pena”, pondera. na ausência dos avós, os tios são responsabilizados e assim suscessivamente



Rodrigues lembra também que a pensão incide sobre qualquer vantagem financeira obtida por meio da relação de trabalho. Ou seja, inclui além do salário, o 13º e férias. Além disso, o FGTS não é incluso na base de cálculo da pensão alimentícia, por ser uma verba indenizatória, e as parcelas de participação em lucros e resultados integram base de cálculo da pensão, quando é fixada em percentual sobre os rendimentos.