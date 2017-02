Vereador solicita mais policiais e viaturas para Juiz de Fora

O vereador Zé Márcio (PV) e o prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira (PMDB), na manhã dessa quarta-feira, 8, entregaram nas mãos do representante do Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, subcomandante Coronel André Leão, um ofício solicitando o aumento do efetivo policial e do número de viaturas disponíveis em Juiz de Fora.



Em resposta, o subcomandante mencionou que em breve a cidade receberá reforços. “Ainda no final do mês estaremos enviando para Juiz de Fora 69 novas viaturas e em abril teremos a formação de novos policiais nas cidades de Ubá e Viçosa. Com isso, a cidade receberá mais efetivo policial”, afirmou.



O vereador Zé Márcio (PV) justificou que é imprescindível que haja uma melhora na segurança pública para impedir a progressão da violência na cidade. Em 2016, a cidade registrou 153 homicídios.



"Temos um número elevado nos índices de homicídios, no ano passado. Este dado nos mostra que há algo de errado com a segurança. Para reverter essa situação, sabemos que há necessidade de alterações na legislação penal, execução de ações preventivas e investimentos na educação, por exemplos. Mas, de imediato ter policiais nas ruas é essencial para garantirmos a segurança", frisou o parlamentar.



A entrega do ofício foi durante a troca do Comando da 4ª Região da Polícia Militar do Estado Minas Gerais. A solenidade aconteceu no pátio do 2º Batalhão da PM, no Bairro Santa Terezinha, e contou com as presenças dos vereadores João Coteca (PR) e Júlio Obama Jr. (PHS).

Fonte: Assessoria/CMJF