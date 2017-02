Advogado enumera direitos do trabalhador após demissão sem justa causa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente que, no final do ano passado, havia 12,3 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Esse foi o maior índice desde que o número começou a ser calculado, em 2012, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnade Contínua).

A possibilidade da demissão preocupa grande parte da população, especialmente nos dias atuais, quando muitas empresas estão preocupadas com os cortes nos gastos. De acordo com o advogado trabalhista Espedito Fonseca, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB, essa situação da dispensa dos funcionários sob a justificativa de economizar os recursos da instituição pode ser caracterizada como demissão sem justa causa.

“Nesse caso, como o trabalhador não tem culpa pela demissão, ele tem uma série de direitos em forma de recursos ou documentos”, explica Fonseca. “O cumprimento do aviso prévio depende do que foi estabelecido no termo de rescisão. Se o funcionário cumprir esse aviso, o empregador deve pagar a rescisão no dia seguinte à conclusão desse período. Se o aviso prévio não for cumprido, o patrão tem um prazo de dez dias para fazer esse pagamento. Se esse prazo for desrespeitado, o patrão deverá pagar uma multa no valor de mais um salário”.

Antigamente, o aviso prévio era de 30 dias, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que esse período deve ser proporcional ao tempo de trabalho. “Se o empregado trabalhou um ano na empresa antes de ser demitido, ele tem 30 dias de aviso. Para quem trabalhou por mais de um ano naquele local, são os 30 dias do primeiro ano e mais 3 dias para cada ano extra. Assim, se o funcionário trabalhou por 10 anos, ele tem direito a um aviso de 60 dias”, continua o especialista.

O saldo de salário é outro benefício a que o trabalhador tem direito. Esse recurso, segundo o advogado, deverá ser pago na proporção correspondente aos dias trabalhados. “Há ainda as questões relativas às férias e ao 13º salário. Na rescisão, para ter direito às férias, o funcionário deve trabalhar por um ano. Se a pessoa trabalhou por um ano e seis meses sem tirar as férias do primeiro ano, ela terá direito a elas, e mais um terço, por conta dos seis meses trabalhados antes da demissão. O 13°, por sua vez, também é proporcional aos meses trabalhados”, completa.

A quantia depositada no fundo de garantia também gera dúvidas na população. Fonseca ressalta que apenas o trabalhador que foi mandado embora contra sua vontade tem direito ao FGTS. “Mensalmente, a empresa deposita 8% do salário do funcionário no fundo de garantia. Quando há a demissão sem justa causa, a empresa deve pagar uma multa de 40% do total acumulado no fundo do empregado”, esclarece. “O trabalhador tem acesso a esse dinheiro com a chave de conectividade entregue pela empresa. Se ele trabalhou com carteira assinada por pelo menos um ano, ele terá direito à guia o seguro-desemprego. Essa guia é válida até seis meses após a rescisão.

O termo de rescisão do contrato de trabalho deve ser entregue no mesmo prazo do pagamento da rescisão. “Se o funcionário trabalhou por menos de um ano, essa rescisão poderá ser homologada no Ministério do Trabalho. Se o período de trabalho for maior, a homologação é realizada junto ao sindicato correspondente. Quando não há sindicato, a formalidade poderá ser feita no ministério do trabalho”, finaliza o advogado trabalhista.