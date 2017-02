Justiça Eleitoral lança campanha para incentivar eleitor a fiscalizar candidatos eleitos

Da redação

Com o tema “Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todo nós!”, a Justiça Eleitoral lançou no mês de fevereiro uma campanha com objetivo de incentivar a participação efetiva dos cidadãos.

A população tem o direito de fiscalizar a atuação de seus representantes e participar de forma dinâmica na gestão da cidade. É com esse intuito que de forma inédita a campanha foi criada para estimular ainda mais o papel de protagonista do eleitor na democracia.

O eleitor deve acompanhar as ações dos candidatos eleitos, verificar se as promessas de campanhas estão sendo cumpridas e cobrar a implementação de medidas benéficas para a coletividade.

De acordo com o Juiz Eleitoral, Edson Ladeira, o eleitor tem o dever de exercer seus direitos como cidadão. É muito importante que a população esteja

empenhada a vivenciar a vida política dos representantes do executivo e do legislativo.

O eleitor pode fiscalizar de várias formas os candidatos eleitos. Através do portal da transparência: http://www.transparencia.mg.gov.br/ é possível ficar sabendo de todos os valores, despesas e movimentação financeira praticados pelo Município. Ficar por dentro das audiências públicas e as reuniões da Câmara Municipal também são de suma importância para acompanhar toda vida administrativa do Município, destaca o Juiz Eleitoral.

"A importância de cobrar, fiscalizar, participar contribui para o fortalecimento da democracia. Evitar fraudes, crimes eleitorais e reprimir episódios de corrupção são os principais atributos da campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)", acrescenta Edson.

Existem diversos caminhos para que a população possa denunciar irregularidades eleitorais. É preciso formalizar a denúncia junto ao Ministério Público Eleitoral ou ao Ministério Público de Minas Gerais. Outro meio é procurar diretamente a Câmara de Vereadores e relatar as irregularidades.

O Juiz Eleitoral salienta que o prefeito e o vereador eleitos não sofrem punições ou penalidades por promessas de campanhas não cumpridas. Mas, ressalta que candidatos eleitos têm o compromisso de cumprir promessas de campanha e contribuir para a transparência administrativa.

“Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todo nós!”

A campanha será veiculada nas emissoras de TV e nas rádios parceiras da Justiça Eleitoral. Juntamente no Portal do TSE, canal oficial do TSE no YouTube, na página oficial da Corte no Twitter e na fanpage do Tribunal no Facebbok. E será exibida até abril desse ano.

As peças publicitárias destacam a importância do cidadão para o desenvolvimento da cidade. São seis vídeos que contam as desventuras de uma família ao usar os diferentes serviços públicos em sua cidade, como os de saúde, de educação, de manutenção e limpeza de vias públicas, de transporte e de segurança.