Vereador quer a criação da feira livre noturna na cidade

O vereador Marlon Siqueira (PMDB) protocolou nessa sexta-feira, 3, um requerimento à Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para um estudo de viabilidade técnica e operacional para instalação da primeira feira livre noturna do município. O objetivo do pleito é discutir um novo modelo de venda de produtos rurais, incentivando o Executivo a estudar a criação de uma oportunidade de negócios entre o meio rural e o urbano em horário alternativo.



“O projeto da feira livre noturna é bom para o produtor rural, que venderá o seu produto aumentando a renda familiar. Bom para o consumidor, que terá acesso a um horário diferenciado para comprar alimentos frescos; e excelente para a cidade, que terá o seu espaço público ocupado de forma saudável à noite", salientou Marlon.



O vereador ressaltou que também é importante discutir o projeto com os feirantes e a comunidade. “Essa demanda surgiu em uma conversa na feira, mas devemos ampliar essa interlocução com todos os envolvidos diretamente no projeto. Ouvir diretamente o cidadão será um predicado nas ações do nosso mandato”.



Segundo o feirante Felipe Figueiredo, os próprios consumidores já estão procurando uma feira em horário alternativo. “Estou há mais de oito anos em contato diário com a feira, e percebo a necessidade de uma atuação nossa fora do horário comercial. Além de alguns clientes solicitarem essa flexibilização de horário, muitas pessoas querem, mas nem conseguem ir à feira por estarem no trabalho”.



Atualmente, as feiras livres de Juiz de Fora funcionam em horário matinal: de 7 às 12 horas. Depois do estudo realizado e aprovada a instalação de uma nova feira à noite, Juiz de Fora deve seguir exemplos de capitais que já contam com edições noturnas como Curitiba (PR) e São Paulo (SP), e outras cidades de porte parecido como Sorocaba (SP), com 580 mil habitantes.

Fonte: Assessoria/CMJF