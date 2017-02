Lei determina que SUS tem até 30 dias para realizar diagnóstico de câncer

Está em vigor a Lei Estadual Nº 22.433, que tem o objetivo de acelerar os resultados dos exames, para que a doença seja identificada o mais cedo possível. A norma foi sancionada pelo governador Fernando Pimentel (PT) em dezembro e determina o prazo máximo de 30 dias para que qualquer diagnóstico de câncer seja concluído pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a chance de cura do paciente”, ressalta o cirurgião oncologista Alexandre Oliveira, membro do Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Câncer. “Se a doença estiver no início, a possibilidade de cura é de quase 100%, graças à evolução do tratamento do câncer. Entretanto, há ocasiões em que, apesar do diagnóstico precoce, a doença já se encontra avançada. Infelizmente, em alguns casos, os pacientes procuram fazer os exames com antecedência, mas não conseguem marcá-los por não haver vagas no SUS. Dessa forma, uma doença curável pode se tornar incurável”.

Ainda de acordo como especialista, a disponibilidade do exame depende muito do tipo de diagnóstico e da cidade onde o exame é solicitado. “Há os exames mais complexos, como a endoscopia e a ressonância magnética, e os menos elaborados, como mamografia e os raios-X do tórax. Em Juiz de Fora, existe uma demanda maior para a videolaringoscopia, que detecta o câncer na laringe, para a colonoscopia, realizada para descobrir se há câncer do colo retal, e para as ressonâncias magnéticas, que servem para diagnosticar vários tipos de câncer”, enumera. “Geralmente esses exames demoram mais de um mês”.

Oliveira não acredita que a nova lei será cumprida. “Não há nenhuma viabilização para que os municípios acelerem esses diagnósticos. Se já não é cumprida a lei que determina que o paciente do SUS tenha 60 dias para começar o tratamento após a identificação do câncer, essa nova legislação também não será respeitada”, opina. “O gestor que descumprir essa lei não será preso ou punido, o que também evidencia que a regra não irá funcionar”.

Para diagnosticar a doença, o profissional explica que o paciente deve procurar um médico ou algum serviço conveniado com o SUS. “Ele vai solicitar o teste, e fará esse exame em uma clínica ou no próprio Pan Marechal. É possível solucionar dúvidas e obter orientações no próprio lugar onde o exame foi solicitado”, conclui.