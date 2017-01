MG reconhece o uso do nome social por transexuais e travestis

A decisão do Governo de Minas que garante e reconhece o uso do nome social por travestis e transexuais, em todos os segmentos da administração pública do Estado, foi publicada no Diário Oficial do Estado na última semana. Os órgãos terão 180 dias para realizar e promover as adaptações, regulamentações e capacitações necessárias, a partir da data de publicação.



A medida reconhece a identidade de gênero dessas pessoas, o que o Governo espera que vá impactar no acesso à cidadania. A intenção é que o cidadão seja respeitado da maneira que ele se reconhece. Por meio do decreto, todas as secretarias, órgãos e fundações componentes do Governo Estadual precisam reconhecer o direito ao nome social, o que aconteceu antes do Dia dedicado à Luta pela dignidade da pessoa Trans, lembrado no domingo, 29.



“Agora todo funcionário trans e travesti vai poder ter o nome social respeitado. As pessoas ainda tendem a não respeitar o nome social, e a retificação do nome civil e do gênero também é muito difícil”, explica a mulher trans e militante, Bruna Leonardo. Como não havia nenhum dispositivo legal que regulamentasse essa relação, o processo só podia ser feito via decisão judicial.



“Cada um precisava entrar com uma ação individual, cabendo ao juiz decidir se deferia ou não o pedido. Isso coloca a pessoa que deseja ter o nome de acordo com a identidade de gênero em uma situação contrangedora, porque temos um documento que não é compatível com a nossa imagem, nem com a nossa própria identidade”, explica a militante. Ainda de acordo com ela, o constrangimento é grande, porque os colegas e o público com quem as pessoas trans e travestis lidam as tratam por um nome que não as representa.



O processo de Bruna para retificar o nome durou cinco anos. “Quando a pessoa não tem o documento trocado e vai procurar um emprego, por exemplo, falam que vão nos tratar conforme está descrito no documento, porque senão, vão estar contrariando a lei. Sempre tem alguma desculpa, porque a sociedade ainda não entende a identidade de gênero. Por isso, o decreto que legitima o uso do nome social traz mais direito à cidadania”, comenta.



O processo que culmina com a decisão no Estado começou há mais de um ano em Minas Gerais, quando a Polícia Militar (PM) abriu um espaço no Registro de Evento de Defesa Social (Reds), no qual as pessoas podiam colocar o nome social no documento, explica a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da OAB subseção Juiz de Fora, Cristina Guerra. “Essa medida é uma inovação, embora represente um avanço pequeno”, exclama.



Ela defende que a adoção do nome social tanto pela União, quanto pelo Estado, pressiona o Município para que também faça a adesão ao movimento. “Aqui não se pode discutir o gênero nas escolas, como vai ser isso? Agora essa discussão precisa ser retomada. Vai ser difícil, mas a cidade precisa se adequar. Vamos precisar falar sobre esse assunto, e conseguir uma aceitação maior para ele, já que consideramos criminoso discriminar a pessoa por conta da identidade de gênero dela”, explica.



A presidente da comissão disse que além do direito ao nome social, a comunidade LGBTTI precisa ter mais participação na sociedade. “Eles precisam estudar, de uma maior inclusão no mercado de trabalho, de um serviço de referência em saúde, em um atendimento especializado na polícia. Precisamos avançar em vários pontos e, para isso, precisamos falar sobre”, considera a advogada.

ENFRENTAR O PRECONCEITO



Juiz de Fora já registrou alguns casos de preconceito no atendimento a transexuais e travestis. Pensando em solucionar o problema, foi realizado um trabalho de mapeamento das queixas relativas ao comércio, fossem elas relacionadas ao racismo, transfobia, homofobia, gordofobia, contra pessoas portadoras de deficiência ou a qualquer outro tipo de discriminação.



O estudo, elaborado pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Comissão dos Direitos do Consumidor, também da OAB, e com o Departamento de Políticas para as Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos, resultou em uma reunião com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) na tarde dessa segunda-feira, 30.



“Estudamos uma forma de fazer uma campanha de acolhimento. Alguns grupos de pessoas não podem sequer frequentar um restaurante. Muitas pessoas trans só se sentem seguras para sair no escuro, durante a noite, por exemplo, e é isso que queremos evitar. Queremos melhorar o atendimento dessas pessoas, e melhorar a forma como o comércio lida com a diversidade. Precisamos nos unir para vencer todo esse preconceito”, encerra Cristina Guerra.