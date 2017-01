Projeto de lei prevê banheiros "família" em estabelecimentos comerciais

Foi protocolado nessa sexta-feira, 27, projeto de lei do vereador Charlles Evangelista (PP), que prevê a obrigatoriedade da instalação de banheiros "família" em empreendimentos comerciais de grande porte (500m² ou mais). O banheiro família consiste em um banheiro com lavabo para ser utilizado por crianças de ambos os sexos, de até 10 anos de idade, devidamente acompanhados por seus responsáveis. O cômodo deverá seguir todas as normas previstas pela Vigilância Sanitária Municipal.



Para o vereador Charlles Evangelista, este projeto vem atender uma demanda antiga das famílias juiz-foranas. “Não é em todo lugar que encontramos banheiros com essa finalidade. Sua ausência gera constrangimento aos pais, ou pior, pode deixar nossas crianças desprotegidas em banheiros públicos".



Se aprovada a lei, estabelecimentos que não cumprirem a norma estarão sujeitos a perder o alvará de licença, levando a interdição do mesmo. Ainda é prevista uma multa de R$500 no caso de descumprimento e de R$5 mil por reincidência.