Sistema de distribuição de insumos é verificado pela Comissão de Saúde da Câmara

O presidente da Comissão de Saúde e Bem Estar Social da Câmara de Juiz de Fora, o vereador Adriano Miranda (PHS), esteve junto com o prefeito Bruno Siqueira e a secretária de Saúde, Elizabeth Jucá, visitando a UniHealth Logística nessa quarta-feira, 25. O objetivo era conhecer os processos de gerenciamento dos insumos da empresa.



“Ouvimos muita especulação e comentários e precisávamos comprovar as situações in loco. Em um primeiro momento, a organização da distribuição me agradou. Não vi problema algum. Mas entendo que o problema pode não estar na Central, que é o local responsável pela distribuição das medicações. Por isso, também vamos precisar verificar as pontas do sistema”, adianta o vereador.



Miranda destaca que os hospitais da cidade estão integrados no sistema de informatização, o que contribui para o controle e facilita muito o acesso. “Boa parte das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) ainda não conta com a informatização da demanda. Mas a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) se comprometeu a investir nisso. Sabemos que esse processo demanda recursos”, pontua.



O presidente da comissão disse que o acompanhamento da distribuição de medicamentos no dia a dia das unidades de saúde vai continuar sendo uma prioridade do grupo. Outra frente de trabalho se dedicará ao ajuste de detalhes periféricos, conforme o vereador. “Sabemos que falta recurso para comprar os medicamentos para abastecer todo o estoque. Estamos pensamos em alguns projetos. Um deles está relacionado a como aumentar o acesso da população a determinados remédios, diminuindo o impacto no custo final para a PJF”, comenta.



Outra ideia a ser trabalhada na comissão é a de reaproveitamento de medicamentos em perfeitas condições de uso. A dinâmica de recolhimento e distribuição do material ainda vai ser fonte de estudos. “Vemos que os médicos às vezes prescrevem três caixas de um remédio e o paciente responde ao tratamento depois da primeira, e ele perde as outras duas, porque as farmácias não trocam. Então pensamos em soluções nesse sentido, de aprimorar o aproveitamento deste tipo de insumo”, diz. Ele também relata que conversou com o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcus David, para a retomada da farmácia de manipulação dentro do campus, como mais uma forma de acesso aos medicamentos.



“O objetivo maior é criar formas alternativas, e ajustá-las às demandas. Acredito que é nosso dever atuar de forma mais propositiva. Sabemos da importância do nosso papel de fiscalizadores, mas não estamos aqui só para levantar críticas e não apresentar soluções. Vamos identificar o que precisa de melhora e levantar amplas discussões com a Secretaria de Saúde, para propor formas de aprimorar o atendimento em saúde”, encerra.