Três audiências são agendadas para o 2° Período Legislativo

A Câmara Municipal agendou três audiências para o 2° Período Legislativo, todas marcadas para começar às 15h. A primeira, no dia 13 de fevereiro, o secretário da Fazenda, Fúlvio Albertoni, é o convidado para apresentar as ações e metas orçamentárias para o ano de 2017. A audiência foi requerida pelo vereador, Marlon Siqueira (PMDB).



O vereador também quer discutir as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti realizadas pela Prefeitura. Para isso, convocou secretários, diretores e órgãos atuantes na área da saúde a participarem da audiência pública que acontece no dia 15. De acordo com o último Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (LIRAa) divulgado pela administração municipal, Juiz de Fora apresentou um índice de 3,4%, sendo bem superior ao índice preconizado pelo Ministério da Saúde que é de 1%.



Por último, no dia 16, o vereador Pardal (PTC) convoca os secretários de Governo, de Educação e de Fazenda para discutirem o fim do convênio entre a Prefeitura e determinadas escolas particulares, no qual ao atenderem determinados requisitos, os filhos dos habitantes poderão ser contemplados com o desconto na mensalidade escolar.

Fonte: Assessoria/CMJF