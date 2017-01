Ministro esclarece convênios assinados entre a pasta e a PJF

O ministro interno de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, visitou as instalações do Sistema Regional de Comunicação (Sircom) e cedeu uma entrevista a Rádio Globo – Juiz de Fora na tarde dessa terça-feira, 24. O ministro veio ao município para assinar dois convênios com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



Um dos convênios, no valor de R$1 milhão, é destinado à melhoria das estradas e sinais da região, uma das principais demanda dos produtores rurais. O outro convênio, no valor de R$ 2 milhões, é voltado à execução do Programa Agro Mais Produtor Rural em Juiz de Fora e cidades da região. “O objetivo do programa é que o pequeno produtor tenha condições de fazer parte da cadeia e que seu produto esteja no mercado. Que ele se torne mais produtivo, competitivo e evitando o êxodo dos jovens”, explicou o ministro aos radialistas da Rádio Globo.



De acordo com Novacki, o programa vai atender a 40 municípios da região. “Nossa intenção é que daqui a cinco anos a participação brasileira no mercado internacional suba de 7% para 10%. Ao chegar nesse patamar, teremos injetado na economia brasileira, no mínimo, U$30 bilhões que gerará emprego, renda e melhorará a qualidade de vida do brasileiro”, ressaltou.



O Programa Agro Mais Produtor Rural tem como objetivo, segundo o ministro, modernizar, simplificar e desburocratizar os procedimentos da pasta, buscando oferecer crédito barato e abundante aos produtores rurais. “Queremos que esse crédito chegue a todos os produtores, inclusive o pequeno. Porém, além de ter crédito disponível, precisamos facilitar o acesso a ele. Porque não adianta ter o crédito e ter uma série de exigências que o produtor não vai conseguir cumprir”, frisou Novacki.



Para diminuir o êxodo dos jovens da zona rural, o Ministério iniciou um programa para atrair os olhos destes jovens a suas propriedades. Na maioria das vezes, isso acontece porque ele está à procura de oportunidade de crescer e independência financeira. Esse movimento acontece com mais freqüência com os pequenos produtores, esclareceu o ministro, pois a terra não consegue dar o necessário para manter a família.



“No Paraná, lançamos um programa de qualificação e extensão rural. Ele gerou um aumento de quase 40% da renda. Por isso, conseguimos o efeito contrário, jovens que tinham ido para cidade, estavam retorno, pois tinha oportunidade de manter a renda familiar e o crescimento que ele buscava”.

Ele também afirmou que técnicos da pasta revisaram a legislação que regula a atividade no país, fazendo modificações para tirar barreiras entre o produtor e o aumento da produtividade. Estados e municípios, entre eles Juiz de Fora, já procuraram a pasta para aplicar o método sobre as legislações estaduais e municipais. “O Estado não pode permitir que a burocracia tire dinheiro, produtividade e competitividade do produtor, e por consequência onere o país”, disse.



O ministro acrescentou que para alcançar o patamar desejado pela pasta não adianta estimular apenas os grandes produtores, que já tem os seus produtos conhecidos no mundo. “É preciso também estimular os grandes potenciais. Na manhã dessa terça-feira, eu visitei alguns produtores rurais e fiquei surpreso como eles produzem leite. A região tem um grande potencial para se tornar exportador e abastecedor de leite”, finalizou.