Governo de Trump pode impactar relações entre Brasil e EUA

O novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou posse de seu mandato como o 45º presidente dos Estados Unidos da América (EUA), juntamente com o vice-presidente eleito Mike Pence, nessa sexta-feira, 20 no Capitólio, o prédio do Congresso norte-americano. A posse de Trump gera muito expectativa nos Estados Unidos e no mundo, visto que o empresário fez diversas afirmações durante a campanha presidencial sobre a relação dos EUA com os outros países.



A mudança no governo nos EUA também pode afetar o Brasil. Isso porque o país exporta matérias primas para os EUA, que, consequentemente, se enquadra como comprador de produtos primários do Brasil, como minério, por exemplo.



“Com as mudanças que Trump está propondo, nenhum dos países da América Latina, salvo o México, parece ser importante para ele no momento. O Brasil precisa mais dos EUA como comprador do que os EUA precisam do Brasil enquanto fornecedor”, explica o cientista político Raul Magalhães.



Com uma nova forma de governar a nação, a imagem que Trump deixou até então é a de ser uma pessoa imprevisível. A opinião dele sobre muitos assuntos considerados importantes, inclusive, destoa do comportamento de todos os presidentes que já ocuparam o posto. Porém a população está se mostrando receosa com a decisão do seu país nos próximos anos. Muitas pessoas temem que a inexperiência em governar e o desinteresse já declarado pela política de Trump atrapalhem as decisões dos EUA.



“A sensação que se tem sobre o governo dele é a de que os moradores dos EUA podem passar por grandes crises durante seu governo. Se o ex-presidente do estado, Barack Obama, transmitia segurança, sob o governo de Trump tudo pode mudar no país”, pontua Magalhães.



De acordo com o cientista político, podem ser tomadas medidas com relação à imigração brasileira e a relação de exportação entre Brasil e EUA, mas é necessário aguardar pelos desdobramentos. “Possuímos problemas internos no país, mas que não têm ligação internacional. Se acontecer alguma coisa ligada à política do novo presidente norte-americano, que afetar o Brasil, afetará para pior, pois ele vai fechar sua economia, dificultando a relação entre os países envolvidos”.