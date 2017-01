Eduardo Schröder comenta importância de tornar atendimento no Procon multimídia

Eduardo Schröder reassumiu a superintendência da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon- JF) em junho de 2016, retornando para o local ao qual a formação dele está intimamente ligada: ele já havia ocupado o cargo em 2008. A Agência fez, ao longo de todo o ano passado, 47.447 atendimentos no total, sendo 32.810 atendimentos simples e 4.637 audiências de conciliação.



“O Procon Juiz de Fora é considerado um dos melhores do país. Temos excelência em atendimento e alto índice de resolução de problemas. O cidadão tendo esse serviço a disposição, precisa usar. É fundamental trazer a dúvida antes que ela se torne um problema, ou seja, trabalhar com a prevenção”, afirma o superintendente.

Ao chegar, a liderança de uma reforma nas dependências físicas do Procon foi um dos primeiros desafios encontrados por ele. “Peguei um trabalho em andamento e me surpreendi com muita coisa positiva que aconteceu com o Procon enquanto estive fora. No entanto, ao mesmo tempo, notava também que algumas adequações seriam necessárias, até para ajustar a estrutura para a nossa capacidade de atendimento e também principalmente para acolher melhor o cidadão juiz-forano”, comenta.



A obra, segundo ele, vinha sendo planejada há algum tempo. As modificações envolveram as áreas de atendimento e a de serviço administrativo também. A reforma chega agora à fase de acabamento. “Todo o layout do Procon foi refeito, com troca do piso, das divisórias, garantindo a questão de mobilidade interna e também a acessibilidade”, acrescenta.



Outras coisas mudaram também para garantir a comodidade do consumidor, como o agendamento do atendimento e o atendimento telefônico, que tinha sido suspenso, mas agora é retomado. Os interessados podem atender pelos telefones: 3690-7610 ou 3690-7611.

Além disso, o Procon JF conseguiu trazer o Encontro Nacional de Professores de Direito do Consumidor para a cidade. “Foi um marco para Juiz de Fora, porque esses encontros só tinham acontecido em capitais, e esse foi um sucesso. Temos o projeto de fazer outros eventos que possam integrar a comunidade jurídica da cidade nos próximos quatro anos. É muito importante para nós manter essa ligação forte com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para continuar trazendo os principais temas do Direito do consumidor para discussão dentro do município”, salienta Schröder. Para ele, é importante continuar trazendo pessoas com conhecimentos na área, para cumprir outra função do órgão: educar. “É fundamental destacar também que não adianta manter esse conhecimento preso dentro do Procon”.



Também na frente educação, com o fim da reforma do espaço, que agora conta com um auditório, a intenção é fazer um trabalho de educação com os fornecedores, com base no diálogo e no estreitamento de laços. “Também queremos dar uma dinâmica maior para a educação financeira a fim de evitar o superendividamento. Planejamos ações que não fiquem restritas ao Núclo de Atendimento ao Superendividado (Nase), porque precisamos tratar dessa pessoa que tem o problema. É preciso reeducá-la, reinseri-la no mercado de consumo de maneira que ela não gaste mais do que ganha”, adianta. O objetivo, conforme o superintendente reforça, é agregar a educação financeira ao serviço.



A melhoria do atendimento multiplataforma também é uma das metas da Agência, como a criação de canais de atendimento por meio de redes sociais, como Facebook, WhatsApp, para que a pessoa tenha opções além do atendimento presencial na sede e o contato telefônico. Fora da sede, os consumidores podem acessar os serviços do Procon por meio das unidades regionais nos bairros Santa Terezinha, São Pedro, Santa Luzia e Benfica. O Procon Móvel vai nos bairros que não têm a estrutura das regionais.

“Pretendemos implantar também uma dinâmica para estender o atendimento ao maior número de bairros possível, de uma maneira ainda mais eficaz. Esbarramos ainda em alguns problemas como o sinal de internet, e resolvendo essa e outras situações, vamos melhorar as condições de atendimento direto nas localidades”, exclama.



A fiscalização, de acordo com o superintendente, é uma das demandas pedidas pela população. “Temos parcerias com o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Atividades Urbanas (SAU), para criar um calendário para manter a fiscalização contínua em todos os pontos da cidade. Fizemos uma operação de Natal que obteve grande sucesso, então, vamos estender essa forma de trabalho para outros períodos do ano, de forma que possamos diversificar os setores. Para isso, vamos precisar do apoio de todos os outros órgãos parceiros, porque sozinhos não dispomos de pessoal suficiente”, avalia.

ATRIBUIÇÕES



A principal função do Procon, conforme Eduardo Schröder, é a harmonização das relações de consumo, ou seja, solucionar conflitos entre consumidores e fornecedores, com a Agência atuando como um meio de entendimento entre as duas partes.



“Inicialmente, o Procon foi criado com essa finalidade, mas com o passar dos anos, inúmeras outras funções foram agregadas. Entre elas está cuidar do mercado consumidor de maneira preventiva, por meio da fiscalização, ou seja: quando temos um fornecedor que contumazmente descumpre a lei e não se adéqua às normas do Código, a incumbência do Procon é abrir um processo administrativo contra o fornecedor, para que ele seja penalizado”, comenta. As sanções podem ir desde multa, até a apreensão da mercadoria e suspensão de licença.



As atividades do Procon são exercidas com base nas reclamações formalizadas pelo consumidor ou no ato da fiscalização aliada ao serviço. Mas a função de educação, tanto do fornecedor, quanto do consumidor é uma prioridade, de acordo com o superintendente.



“Quando falamos em educação para o consumo, estamos falando de cidadania, para que as pessoas saibam como se comportar em um mundo globalizado, cada dia mais voltado para o consumo e que nos expõe a um bombardeio de propagandas e mídias, que incentivam o consumo desenfreado. Temos esse trabalho árduo de lutar contra o consumismo exacerbado. Porque o consumo é salutar, próprio do capitalismo, mas precisa ser consciente. Precisamos que as pessoas saibam o que consumir e a maneira certa de fazê-lo”, considera Schröder.



Ele diz também que é preciso considerar que o consumidor é vulnerável sob uma série de aspectos. Em alguns momentos, ele não vai deter o conhecimento necessário para fechar um contrato, contratar um serviço, ou comprar um produto, por exemplo. “Então essa é a nossa função precípua, harmonizar, prevenir, punir e educar, junto ao mercado consumidor de Juiz de Fora”, reforça.

AÇÕES FUTURAS



As forças do Procon devem estar direcionadas para o superendividamento. “Principalmente por conta da crise, as pessoas estão se endividando cada vez mais e isso afeta diretamente a vida das pessoas e da família delas. Elas perdem a dignidade, e o endividamento pode acontecer por diversos fatores, sejam eles inesperados ou atípicos, como uma doença de família. Pode até mesmo ser que a pessoa não tenha consciência do que está fazendo. Então o Procon entra aí, identificando o ocorrido, ajudando as pessoas a resolver o problema, tratando da conseqüência sem deixar de atuar sobre a causa também”, elabora o superintendente.



Ele lembra que um arcabouço legal que atualiza o Código de Defesa do Consumidor e cria um procedimento judicial específico para o superendividado está no Congresso Nacional para aprovação. Segundo ele, a unidade do Procon que não pratica isso agora corre o risco de não conseguir implementar as medidas.



Ele reitera que o atendimento multimeios é um grande desafio para o futuro. “Tendo em vista que há a necessidade de determinados casos precisarem de análise documental, não há como dialogar com a prestadora, caso não tenha o contrato, para saber se está irregular ou se há alguma ação abusiva. É com isso que devemos quebrar a cabeça até encontrar um meio de chegar a esse resultado. Para isso vamos precisar da tecnologia de informação para facilitar o caminho. Sabemos que não vamos encontrar respostas fáceis, nem simples, mas o nosso trabalho é seguir nesse sentido”, encerra.

BIOGRAFIA

É formado em Direito pelo Instituto de Ciências Jurídicas Vianna Júnior. Sua área de atuação sempre esteve ligada ao Procon de Juiz de Fora, onde começou como estagiário em 1994, passando por todos os cargos do órgão até chegar a superintendente em 2008. Professor de Direito do Consumidor. Foi Secretário Geral do Fórum dos Procons Mineiros, entidade que representa, nacionalmente, os 110 Procons do Estado. E membro do BRASIL-CON - Instituto Brasileiro de Direito do Consumido