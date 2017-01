Argemiro Tavares aposta na tecnologia da informação para aumentar eficiência da gestão

Trabalhando em três eixos principais: Planejamento Institucional; Tecnologia da Informação e Planejamento Territorial; a Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Juiz de Fora (Seplag/ PJF) é uma "secretaria meio", que faz a relação entre as outras secretarias e órgãos da administração atual, atuando na gestão, acompanhamento, monitoramento e controle. A definição é assim caracterizada pelo atual titular da pasta, Argemiro Tavares, que assumiu em 2016. As iniciativas inovadoras e parcerias que tornam a gestão mais eficiente, que tiveram destaque em outras pastas, também estão presentes no trabalho da Seplag.



As subsecretarias formam os três pilares da Seplag, conforme detalha Tavares. De acordo com ele, cada uma delas lidou com uma série de desafios próprios. Primeiro, a Subsecretaria de Planejamento Institucional, composta por três departamentos, que são: Departamento de Orçamento; Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Programas e o Departamento de Parceria e Captação de Recursos. Essa subsecretaria é responsável pela elaboração das peças orçamentárias: o Plano Plurianual (PPA), que já está na Câmara para aprovação para os próximos quatro anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Nela estão incluídos o trabalho de gestão dos recursos e execução do orçamento. Essa frente lidou diretamente com a dificuldade de equilibrar as necessidades das secretarias em um momento de restrição financeira muito grave.



Nesse sentido, segundo Tavares, a parceria com o Comunitas, uma organização da sociedade civil, que contribui para o aprimoramento dos investimentos sociais e coorporativos, estimulando a participação da iniciativa privada e o Desenvolvimento Econômico, foram fundamentais.



“Com eles, participamos de um projeto que é o ‘Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável’, que é um programa de aprimoramento da gestão pública municipal. Isso permite um trabalho sobre o equilíbrio fiscal, que depois também incluiu a folha de pagamento. Levantamos as receitas e despesas, e nos esforçamos para aumentar as receitas, sem que para isso fosse necessário aumentar os impostos. Além disso, tínhamos a necessidade de reduzir as despesas, sem que houvesse a redução, a não prestação do serviço ou piora na qualidade do mesmo. Aplicamos diversas metodologias, que nos auxiliaram até mesmo na criação de um Comitê Gestor, dentro desse cenário”, explica, acrescentando que a parceria foi renovada para o segundo mandato.



No Comitê os secretários designados trabalhavam as despesas, algo que, segundo Tavares, foi levado com muita seriedade e propiciou o alcance do equilíbrio e o resultado positivo conquistado até hoje. “Tínhamos uma conjuntura de incertezas econômicas e políticas e conseguimos, por meio desse trabalho, ficar em uma situação controlada e confortável, mesmo em condições adversas”, pontua. As próximas metas incluem o aperfeiçoamento da relação com o Comunitas e a abertura de novas frentes de trabalho.



“Criamos um Comitê Estratégico, responsável pelo acompanhamento, monitoramento e controle das demandas dos projetos estratégicos da PJF, o que vai proporcionar maior eficiência”, considera. Ainda de acordo com o secretário, nesse setor, também será preciso trabalhar a captação de recursos, seja junto aos entes do Estado e União ou por meio de novas parcerias com as iniciativas privadas. “Precisamos evoluir nesse quesito, para enfrentar os próximos anos de gestão e tornar os projetos estratégicos realidade”, pontua. Ainda dentro desse segmento, Tavares indica o esforço para afinar ainda mais o acompanhamento e avaliação de programas implementados, estando mais próximo deles. “Temos que reduzir as perdas e combater os fatores que possam levar ao insucesso”, adianta.



O uso de tecnologias e inovação foi apontado por ele como um dos fatores do sucesso em vários dos desafios da pasta. “Para o segundo mandato, a nossa intenção é dar continuidade ao que foi implementado e avançar e ampliar as áreas de atuação, usando a tecnologia de informação, porque tecnologia de informação e a gestão andam juntas. Mecanismos de gestão sem tecnologia fracassam, porque as informações ficam dissociadas e sem mecanismos que possibilitem a domada de decisão. Acredito que, se cada vez mais implementarmos tecnologias e metodologias de controle e gestão, alcançaremos resultados melhores, mais confiáveis e mais eficientes”.

AVANÇO NO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO



Tavares ocupou o cargo de subsecretário de Tecnologia da Informação de 2013 a 2016. Ele explica que o setor organiza a gestão da política e da tecnologia da informação em todo o âmbito da Prefeitura. “Regulamentamos e organizamos ações que propiciaram o avanço na tecnologia de informação, de modo que alcançamos melhora no fluxo e controle das demandas na área. Uma dessas iniciativas foi a redução de custos na impressão, agora trabalhamos com um outsourcing [ou terceirização], no qual recebemos as demandas e as ordenamos. Depois colocamos dentro de um projeto no qual possamos ter a impressão controlada, unificada e centralizada”.



Entre os projetos de sucesso também está a implantação do sinal de internet wi-fi em praças e ruas da cidade, por meio de uma parceria público privada, sem nenhum ônus para a Prefeitura. Também houve ganho na relação do cidadão, já que algumas certidões antes retiradas apenas por meio de petição no Espaço Cidadão, agora podem ser emitidas por meio do site da PJF, como Certidão de Remissão, 2ª via do IPTU, consulta ao Alvará de Localização, entre outros serviços.



Também por meio da Subsecretaria de Tecnologia da Informação foi possível implantar a parceria com o Waze, na qual várias rotinas de envio das informações foram fornecidas pelo setor, que agora trabalha no controle desses dados. Na área de transportes, a implantação do Centro de Controle e Monitoramento do Trânsito também é um trabalho do qual a Subsecretaria faz parte.



“Junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, desenvolvemos e implementamos o Portal do Turismo. Disponibilizamos todas as informações ao turista e ao cidadão dentro de um Portal, referenciando os locais e serviços”, comenta. Por fim, a divisão também é responsável pela contratação de equipamentos de linha coorporativa. “Com equipamentos com menor índice de falhas, temos uma qualidade maior e um controle maior sobre os erros” e também na implantação de sistemas internos setoriais.



Ainda é preciso, conforme Tavares, avançar no Governo Eletrônico, possibilitando ao cidadão maior interação com a PJF, de forma rápida e eficiente. “O Governo Eletrônico depende de sistemas integrados de gestão, que possibilitam a integração das bases de dados com as informações geradas pela Prefeitura. Planejamos essa gestão integrada da informação, interligando as várias bases de dados e sistemas”, prospecta. Além disso, será aprimorada a segurança da informação para garantir a segurança no tráfego.



A intenção é que o Parque Tecnológico da Prefeitura seja renovado, com base no uso consciente dos recursos. Outras ações como o wi-fi nas praças, do Programa JF+ Digital, devem ser ampliadas. Um novo chamamento público está planejado. A ideia é atrair outras empresas e expandir a relação com as quais já existe parceria.

PLANEJAMENTO TERRITORIAL



A última subsecretaria dentro da Seplag trata do ordenamento territorial, em articulação com as políticas setoriais. Nesse sentido, Tavares reitera a importância do Plano Diretor. “Ele foi feito de forma participativa, e registra um avanço, porque estamos entregando uma dívida do município, com a municipalidade, de rever esse Plano, algo que deve ser feito de dez em dez anos. E devolver um trabalho que envolve a cidade com todas as suas organizações, seja ela acadêmica, da sociedade civil organizada ou popular. Ele foi composto em diversos colóquios e finalizado na Conferência do Plano Diretor, e está na Câmara para aprovação”, elucida.



Outras realizações desse segmento foram a composição do Plano de Saneamento e do Plano de Resíduos Sólidos, que também estão em análise na Câmara. “Continuamos com o desafio de fortalecer o planejamento territorial, parte fundamental para o crescimento inteligente e sustentável da cidade. Com a implementação do Plano Diretor, que mostra as diretrizes fundamentais, também precisaremos ver legislações pertinentes ao planejamento territorial urbano. O Plano de Habitação também precisa ser revisto, também partindo do Plano Diretor. Então precisaremos mais uma vez dar a participação à sociedade para aprová-los e implementá-los. Construindo políticas públicas de planejamento e desenvolvimento”, encerra.

BIOGRAFIA



Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Tecnologia em Processamento de Dados pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. É pós-graduado em Gerenciamento de Projetos pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá. Mestrando em Economia Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Atuou aproximadamente 20 anos no Comando da Aeronáutica, onde foi analista e gerente de projeto do Sistema Integrado de Logística de Material e de Serviços (Siloms), consultor em Business Inteligence, Analista do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, atuando na Divisão de Faturamento e Cobrança de Tarifas, bem como chefe do Setor de Desenvolvimento da Empresa Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo. Atuou como secretário Planejamento e Gestão entre janeiro e dezembro de 2016.