Amauri Coury destaca avanço no andamento obras importantes para a cidade

Um dos pontos que chamaram a atenção dos juiz-foranos na campanha de Bruno Siqueira à reeleição foi a quantidade de obras executadas pela Administração Municipal, mesmo com a pouca disponibilidade de recursos em função da crise econômica. As intervenções continuam nesse segundo mandato, e algumas devem ser entregues ainda em 2017, conforme adianta o secretário de Obras, Amauri Coury.



“Estamos muito tranqüilos em relação ao andamento das obras que envolvem recursos para grandes projetos. Praticamente a totalidade deles ou já foi executada e entregue, ou está em execução”, afirma. Ainda de acordo com ele, um dos dois maiores desafios para a pasta no primeiro mandato foram as obras viárias.



“As obras viárias foram coordenadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Estradas (Dnit), executamos três pontes e iniciamos as obras para a criação do Viaduto do Tupynambás, única obra com recursos do Estado em andamento. Achamos que além dele, a partir do meio deste ano, possamos começar as obras das alças do Viaduto Augusto Franco. Esse trabalho é feito pela MRS, porque esse projeto pertence ao Departamento de Apoio Ferroviário do Dnit, para as cidades onde há a presença da malha ferroviária”, explica.



Mas a obra de maior impacto, segundo ele, é a que trata o eixo do Rio Paraibuna. “Como cidadão, considero essa obra mais importante da história da cidade. Ela é conduzida e fiscalizada pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), mas o contrato foi feito pela Secretaria de Obras (SO). O percentual de esgoto tratado na cidade era muito pequeno, por isso, o avanço permitido por essa intervenção é muito grande e a nossa expectativa é de que a primeira estação seja inaugurada esse ano”, pontua. Além da Estação de Tratamento, a interligação da Represa de Chapéu D’Úvas ao sistema e à Estação de Tratamento Marechal Castelo Branco também foram destacadas pela importância pelo secretário.



Para Coury, captar dinheiro para obras de galerias para água pluvial é uma dificuldade muito grande, porque elas têm um custo muito elevado e o Ministério das Cidades destina muito pouco recurso para esse tipo de ação. Além disso, também por conta dos custos, a Prefeitura não tem como bancar esse trabalho com recursos próprios.



“Por isso as obras do eixo do Paraibuna são tão importantes, porque o esgoto da cidade corre dentro das galerias de água pluvial, de modo que a conclusão desse projeto vai aliviar essas redes. O esgoto é um material tóxico e é responsável por 80% do desgastes das galerias, principalmente em períodos com poucas chuvas, quando o esgoto corre sozinho dentro desse sistema”, elucida. Ainda de acordo com Coury, em muitos casos de erosão, é comum que a causa seja o desgaste das manilhas em função do ácido produzido pelo esgoto, que desgasta o concreto e provoca o rompimento das galerias. “Nesse caso, não só em Juiz de Fora, como em muitos locais no mundo, o esgoto deve ser tratado como prioridade para a saúde pública”, exclama.



Outro conjunto importante de obras citado por Amauri Coury é o das contenções. “Já executamos uma média de R$20 milhões em obras dessa natureza nos quatro primeiros anos do governo. Ainda temos mais R$29 milhões para esse tipo de intervenção, por meio de dois convênios firmados com o Ministério das Cidades. Sendo um no valor de R$15 milhões, e outro de R$40 milhões, totalizando R$55 milhões de investimentos, mais R$1 milhão em projeto”, diz.



Ele ainda reitera que há um contrato que inclui todo o programa de contenção e as obras viárias. “Nesse ano não tivemos muitos recursos do Dnit, mas nos próximos dois anos temos a previsão da chegada de outros valores. É fundamental frisar que desde o início do mandato do prefeito Bruno Siqueira nunca faltou recurso para obras de contenção. Todas as áreas de risco foram mapeadas pela Defesa Civil”.

OUTROS PROJETOS



A Secretaria de Obras trabalha com dois eixos principais, que são a Subsecretaria de Coordenação e Projetos, responsável pelos projetos, o acompanhamento e a fiscalização deles; e a Subsecretaria de Operação Urbana, que faz a manutenção geral da cidade, quanto a construção de pequenas redes, contenções e também a parte de iluminação pública, que é executada pela Empav.



Entre os projetos que também estão em andamento há a expectativa de que o Teatro Pascoal Carlos Magno seja entregue até o segundo semestre. Segundo Amauri, as ações no Teatro estão bem avançadas. Os recursos para obras como essa vêm da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). “Apesar do Estado estar com muitas dificuldades financeiras, o órgão tem uma arrecadação fixa, e aplica esse dinheiro em projetos considerados prioritários, que não dependem das condições das contas do Estado”.



O término da construção do Ginásio Poliesportivo depende da liberação do Corpo de Bombeiros. “O projeto é de 2006. Nesse tempo, ocorreram alterações nas exigências dos Bombeiros. Sanamos uma das pendências e estamos adaptando as galerias de saída de fuga, para que o projeto seja aceito. Nossa expectativa é de que em fevereiro isso seja resolvido e as obras sejam retomadas. Temos o recurso para a sequência, o canteiro de obras e a firma responsável pelo trabalho também aguardam o sinal positivo dos Bombeiros”, considera o secretário.



A previsão para a entrega do Ginásio é de 18 meses, contando desde outubro do ano passado. Mesmo com o atraso, a empresa afirmou, conforme Coury, que é possível manter a data de entrega para abril de 2018. Essa intervenção já conta com os recursos em caixa e tem contrapartida da PJF.

OBRAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO



Sobre o projeto do Hospital Regional, o secretário disse que não é possível fazer nenhuma afirmação a respeito, principalmente, porque depende exclusivamente dos recursos do Estado, que passa por grande dificuldade financeira. “Achamos que esse ano ainda vai ser muito difícil. Ainda não sabemos como vai ficar a situação do Hospital, mas somos muito otimistas. Acreditamos que ela possa ser retomada no segundo semestre, mas não podemos afirmar com certeza. Além disso, há muitas outras questões envolvidas. Depois que a Unidade fica pronta, é preciso um gasto tão grande quanto o da construção para a montagem do Hospital, em termos de aparelhos e pessoal”, adverte.



Atualmente, a PJF está com três Unidades de Atendimento Primário em Saúde (UAPS) em construção, uma no bairro São Benedito, zona Sudeste, em estado avançado, outra em Nova Benfica e a do bairro Jóquei Clube, ambas na zona Norte. Há também uma quarta, com o projeto aprovado, mas sem ainda nenhuma sinalização de recurso para a construção, no bairro Manoel Honório, zona Leste. Ao todo 17 UAPS foram revitalizadas ao longo do primeiro mandato de Bruno Siqueira.



Há também a ordem de início de obras de duas creches, uma no bairro Igrejinha, e outra em Nova Benfica, ambas na zona Norte. “O Governo Federal tem um programa grande de construção de creches, e Juiz de Fora tem sido contemplada, já finalizamos seis creches, nos bairros Santos Dumont, Vale Verde, Dom Bosco, Vila Esperança II, Jardim Cachoeira e Barreira do Triunfo”, relata.

ESCLARECIMENTOS E CONSCIENTIZAÇÃO



Muitas pessoas costumam questionar sobre a destinação de determinado recurso, por acharem que outro setor é prioritário. Exemplo disso é quando alguém questiona ‘por que eles gastam dinheiro arrumando a calçada do Parque Halfeld, quando as Unidades de Saúde estão precisando de remédio, ou reforma?'. Sobre esse tipo de indagação, o secretário explica que os recursos quando captados, são ‘carimbados’ e destinados para determinado fim. É proibido o uso de um dinheiro destinado à pavimentação das ruas para a iluminação, por exemplo.



“Até mesmo quando o dinheiro vem de uma emenda parlamentar, muitas vezes as obras pedidas não passam por consulta, então as obras de pavimentação em um bairro, por exemplo, são pedidas, e quando chegamos para executar o trabalho, os moradores cobram porque uma rua do bairro do lado está em péssimas condições e não podemos fazer o serviço com aquele recurso, porque ele é destinado a outro fim. As pessoas precisam entender que prestamos contas sobre esse recurso. E se alguma coisa não estiver de acordo, sofremos sanções e a obra em andamento pode até mesmo ser suspensa”, explicita.



Outro ponto que deve ser fonte de conscientização, segundo o secretário é a manutenção da limpeza das bocas de lobo. “É uma questão gritante. As limpezas que fazemos nas bocas de lobo seriam muito mais eficientes se a população colaborasse. Cerca de 90% dos resíduos retirados durante as operações de limpeza são descartados pelas pessoas. Só na área central, temos 400 lixeiras, e observando o lixo que chega, vemos que são copos, garrafas, embalagens, e em galerias maiores, já chegamos a encontrar um sofá. Então é muito importante que as pessoas contribuam com a manutenção da limpeza. Muitas empresas de concreto também fazem a limpeza dos caminhões próximo às bocas de lobo, e esse concreto, quando seco, impede a passagem da água, então essa é uma questão muito séria, porque gera uma sobrecarga muito grande para a SO”.



A mão de obra para esse tipo de serviço, segundo ele, está escassa, então, é urgente que todo mundo comece a prestar atenção à limpeza das bocas de lobo. Inclusive, convênios como o que foi feito pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) com o sistema prisional são pensados como solução.



Apesar dos problemas, Coury reforça que o otimismo e o trabalho são os principais meios de sair da crise. “Temos uma arrecadação centrada no Governo Federal e sabemos que está muito difícil conseguir recursos em meio a crise, mas nos mantemos confiantes e acreditamos que a partir do segundo semestre as medidas tomadas pelo Governo comecem a surtir efeito, embora saibamos que vai demorar a retomada dos investimentos”, encerra.

BIOGRAFIA

É engenheiro civil (UFJF), com Pós-Graduação em Pavimentação Rodoviária (IPR/DNER). Foi diretor-presidente da Cesama. Na iniciativa privada, atuou como consultor, supervisor e engenheiro-chefe de planejamento, projetos e execução de obras. Atuou como secretário de Obras da Prefeitura de Juiz de Fora de janeiro de 2013 a dezembro de 2016