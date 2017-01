Secretário de Agropecuária discute diretrizes da pasta com representante do Governo Federal

O secretário de Agropecuária e Abastecimento, Bebeto Faria, reuniu-se na manhã desta quinta-feira, 5, com o secretário nacional de Mobilidade Social, do Produtor Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), José Rodrigues Pinheiro Dória. Em pauta, o fortalecimento das relações entre a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e o Mapa. O encontro aconteceu na sede da SAA.

O ministério é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. Com a vinda do secretário nacional foi possível estreitar a relação com a PJF, para possíveis repasses à cidade.

“Nesta primeira semana aqui na secretaria já estamos com articulação para alavancar o agronegócio em Juiz de Fora. Vamos nos esforçar para trazer programas nacionais para o município”, destacou Bebeto Faria.



Para Dória, a parceria com Juiz de Fora poderá trazer resultados positivos nesta área: “A intenção é investir aqui, porque sabemos do trabalho sério que é feito”.

Fonte: Assessoria