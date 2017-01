Elizabeth Jucá destaca a descentralização da Saúde Especializada como meta

A imensa responsabilidade de gerir toda a estrutura de atendimento em Saúde de Juiz de Fora é assumida pela terceira vez pela economista Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, que, após gerir a Secretaria de Saúde (SS) no primeiro mandato do prefeito Bruno Siqueira, continua no cargo após a reeleição.



“É um orgulho muito grande poder contribuir para a melhoria da Saúde em Juiz de Fora e ser parte de um grupo muito grande, dedicado e esforçado, e de uma administração transparente e séria. Acredito muito no trabalho em equipe, então integrar essas duas equipes é uma grande honra”, explica Elizabeth.



A SS é responsável por várias esferas de atendimento, começando pela Atenção Primária à Saúde, nas unidades dedicadas a esse tipo de acompanhamento, além da ligação dessa área com a atenção secundária, que envolve todas as especialidades, a partir das redes de Saúde Mental, Saúde da Mulher, passando pelos departamentos da Saúde da Criança e do Adolescente e de Saúde dos Idosos, além de todas as consultas especializadas no Pam Marechal.



Também é a Secretaria que faz a gestão da rede de Urgência e Emergência, composta pelo Hospital de Pronto Socorro (HPS), pelo Pronto Atendimento Infantil (PAI) e pela Regional Leste. Além disso, também é responsabilidade da pasta o Departamento de Internação Domiciliar, o Transporte Interhospitalar e a fiscalização das três Unidades de Pronto Atendimento em Saúde. Todas essas esferas são consideradas as pontas do Serviço.



Além delas, há também o trabalho interno, que passa pela regulação de todas as consultas e exames e todo o processo de atenção básica, até o direcionamento para a atenção secundária, na qual o paciente vai ser encaminhado para atendimento especializado, internação ou para outro setor. A atenção secundária é também onde o acesso de moradores de outros municípios ao sistema de saúde da cidade é regulado.



“A Secretaria de Saúde cuida de todos os procedimentos relacionados ao setor epidemiológico, que traça o perfil da cidade, e lida principalmente com doenças como dengue, tuberculose, Aids, por meio do Centro de Vigilância em Saúde, que também lida com todas as questões referentes a zoonoses. O Centro também é responsável pela vacinação”, destaca Elizabeth.



Por fim, a secretaria também gere a Vigilância Sanitária, que fiscaliza os estabelecimentos e verifica se eles estão atuando dentro das regras e normas, além da administração interna de toda a estrutura.

DESAFIO COMPLEXO



“Na saúde tudo é desafiador”, pontua Elizabeth Jucá. No entanto, entre os principais desafios encarados na primeira gestão, ela destacou a implantação do Plano Municipal de Atenção Primária à Saúde, que deve ser continuado nesse segundo mandato.



“Precisamos fortalecer esse tipo de atendimento. O mais difícil é exigir o envolvimento de toda a equipe. Começamos a implantar o protocolo eletrônico, a referência e a contra referência. É um processo que movimenta muitas pessoas, mas vai trazer muitos benefícios para toda a população, no caminhar por dentro do SUS”, detalha a secretaria.

Ainda de acordo com ela, no processo de implantação do plano, há um fortalecimento importante do papel das equipes de saúde da família, centro da atenção básica.



Outro desafio que se consolidou como aprendizado para a pasta, segundo a economista, foi a epidemia de dengue vivida entre 2015 e 2016. “Foi um grande ensinamento para nós. Quando há muitos casos de dengue, precisamos preparar as unidades assistenciais para receber as pessoas. Isso não apenas no sistema público de saúde, mas também nas redes privadas. Após a epidemia a dengue foi incluída dentro do nosso calendário e da rotina de atividades da pasta”, avalia.

METAS

A sequência das atividades da Secretaria de Saúde incluem a continuidade da implantação do Plano de Atenção Primária à Saúde, fortalecendo a atenção básica. “Também está previsto no plano de governo do prefeito Bruno Siqueira a descentralização do atendimento especializado. Esperamos que até o final de 2017, tenhamos a primeira regional instalada na Zona Norte”, adianta.

Elizabeth também reitera que o processo de regulação deve ser reforçado, e a rede de urgência e emergência também deve ser fortalecida, em todos os hospitais da rede em Juiz de Fora e em toda a macrorregião atendida pelo município.

Sobre a decisão de Michel Temer anunciada no dia 29 de dezembro de redução das equipes nas UPAS, a secretária afirma apenas que está sobre avaliação.

BIOGRAFIA

Master em Liderança e Gestão Pública, Especialista em Finanças pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2003). Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1982). Atualmente ocupa o cargo de Secretária de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, é colaboradora autônoma da Faculdade Metodista Granbery, professora da Faculdade Vianna Júnior. Colaboradora do Núcleo de Assessoramento, Treinamento e Estudos em Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora e técnico de nível superior III da Prefeitura de Juiz de Fora. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Organizações Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento, financiamento em saúde, orçamento público, patrimônio cultural, regionalização e controle interno.