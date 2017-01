Michael Guedes comenta desafio de gerir JF em meio à crise nacional

O Diário Regional apresenta, a partir dessa quarta-feira, 4, o secretariado do segundo mandado da gestão do prefeito Bruno Siqueira, e as principais atribuições de cada pasta, com os principais desafios vencidos nos primeiros quatro anos de governo e algumas das metas para o mandato que teve início nessa semana.



Ao lado de Bruno Siqueira desde quando ele atuava como vereador, o jornalista Michael Guedes precisou deixar as salas de aula, onde atuava como professor, para se dedicar à administração pública, como titular da Secretaria de Comunicação Social (SCS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). De acordo com ele, a principal atribuição da pasta é pavimentar caminhos para promover a comunicação pública com o cidadão.



O primeiro eixo com o qual a SCS trabalha é a imprensa, por meio da qual os serviços públicos são apresentados e divulgados ao público. “Prestamos o atendimento aos veículos de comunicação, sobre demandas por informações sobre os serviços prestados pelo município. Usamos diversos canais, como site, email, Facebook, entrevistas pessoais e por telefone. Contamos com um departamento específico para a produção da informação”, explica Guedes.



Após o início da gestão de Bruno Siqueira, segundo Guedes, o site oficial da PJF conta com mais de 500 visitas mensais, e o Facebook tem mais de 20 mil usuários cadastrados. Ambos são canais importantes de comunicação direta com a população. “Estamos entre as páginas de prefeituras mais acessadas do estado e do país. Além disso, temos a TV Prefeitura, com a qual montamos a programação que é exibida em Centrais de Atendimento, Unidades de Saúde, dentro de órgãos como a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). Esse trabalho é feito com uma equipe própria, sem onerar a máquina pública”, ressalta o secretário.



Outro caminho para levar as informações sobre serviços para a população são as campanhas elaboradas pelo setor de Marketing da SCS. “Não só alertamos as pessoas, como na campanha de prevenção à dengue, mas também apresentamos as obras feitas pela PJF, para mostrar à população os benefícios que elas trazem. Essa é uma forma de fazer uma prestação de contas, desenvolvendo ações de forma permanente, por meio do planejamento”, esclarece o jornalista.



Também é a SCS que planeja os eventos realizados pela PJF, principalmente as ações relacionadas ao projeto Bem Comum, que tem por objetivo aproximar os cidadãos com maiores necessidades, de instituições que possam e estejam dispostas a ajudar. “Esse projeto desenvolveu várias pernas. Entre elas, o Bem Comum Lazer, que promove a apropriação do espaço público, fechando a parte de cima da Avenida Rio Branco, para que as pessoas possam levar os filhos para fazer caminhadas, andar de bicicleta, brincar. Também temos o Bem Comum Bairros, que uma vez por mês leva os serviços prestados pela Prefeitura para bairros diferentes. Por meio dessa iniciativa, o prefeito e os secretários respondem dúvidas e recebem demandas e sugestões diretamente da população”.



Outros espaços também permitem que o cidadão esteja em contato direto com a Secretaria. As estruturas de atendimento que recebem as dúvidas, sugestões e pedidos de informação também são gerenciadas pela SCS. A população pode entrar em contato por meio do Espaço Cidadão JF Centro ou nos quatro pontos regionais. Também há a possibilidade de enviar solicitações via email, pela Lei de Acesso a Informação ou pela plataforma Colab.re.

“Cumprimos rigorosamente a Lei da Transparência, o que possibilitou a avaliação com nota dez feita pelo Ministério Público Federal, com base em vários critérios apurados sobre a prestação de contas e as respostas aos pedidos de informação. Tanto na modalidade passiva, que trata da disponibilidade dos dados para acesso rápido, quando na ativa, quando há uma busca, ou pedido de determinada ação, ou aprofundamento em algum assunto”, detalha.



Guedes também frisa que há uma rede de respondentes com o prazo fixado para resposta de cada solicitação. “Tivemos uma resposta muito positiva desde que implantamos o Colab.re, em 2015. É uma ferramenta desenvolvida em algumas cidades do país, que recebeu o prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU), como o melhor aplicativo urbano do mundo, fruto de um convênio que fizemos com o Comunitas, uma organização que contribui para o aprimoramento da gestão, e que nos oferece alguns serviços sem ônus. O cidadão baixa o Colab.re e avisa a PJF sobre algum problema, como a necessidade de poda de árvore ou foco de dengue, por exemplo. A imagem chega para a Prefeitura, que reponde ao solicitante sobre como o problema será resolvido, e se não tiver uma solução a curto prazo, explicamos a causa”, pontua.

Cerca de duas mil pessoas aderiram ao aplicativo e, na visão do secretário, essa é uma importante ferramenta de participação na gestão. “Conseguimos dar um retorno rápido e temos condição de agir. A cidade é muito grande, não temos como saber de todos os problemas, mas por meio do contato pelo Colab.re, conseguimos mapear as áreas com maiores demandas, o que nos permite, inclusive, auxiliar no planejamento de políticas públicas para trabalhar essas questões”.

CONQUISTAS E DESAFIOS



Gerir uma cidade em meio a um contexto de crise nacional é considerado por Michael Guedes um dos principais desafios enfrentados desde o primeiro mandato, e que deve continuar presente no segundo.



“A gente vive um momento ímpar da história, a maior crise vivida pelo Brasil, com três anos de PIB negativo. Tudo isso influenciado por uma grave crise política, que causou uma descrença da população na atividade política e na administração pública. Então o nosso principal desafio é vencer esse descrédito e aproximar a poder público do cidadão. Tentamos suprir esse problema com muito trabalho, investindo em transparência e acesso a informação. A responsabilidade é uma cobrança do prefeito e ela foi coroada com a reeleição, com mais de 150 mil votos”.



A intenção para essa gestão, segundo Guedes, é ampliar os canais de comunicação com o público e torná-los mais eficientes. “Primeiro, criamos muitos canais, e todos eles nos dão a possibilidade de aprimoramento, para que os serviços, de fato, cheguem ao cidadão. Então a nossa ideia é aumentar o acesso ao Colab.re, torná-lo mais acessível e didático possível. Também estamos associando a tecnologia e a inovação para esse segundo momento, que é uma ideia também muito defendida pelo prefeito”, projeta.



Ele também acrescenta que outro objetivo da secretaria é fazer com que o cidadão tenha condições de acessar e retirar documentações, certidões e benefícios por meio da tecnologia, como a chamada eletrônica nas escolas, para acompanhamento dos pais, por exemplo, e a marcação de consultas também por vias eletrônicas. “Pretendemos trabalhar a inovação de forma sistêmica com o maior número de serviços: é a meta que vamos buscar atingir”, encerra.

BIOGRAFIA

O jornalista Michael Guedes, natural de Barra do Piraí (RJ), mora em Juiz de Fora há 24 anos. Veio para se formar em Comunicação Social pela Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ele trabalhou no Jornal Tribuna de Minas e no Jornal Panorama, atuando em funções como repórter, articulista, editor e chefe de redação. Completa em 2017 vinte anos de formação, e foi professor na UFJF, na Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e na Faculdade Governador Ozanam Coelho (Fagoc/Ubá). Ele é pós-graduado em Mídia e Inclusão Social (UFJF) e Técnicas de Webwritting (Facha/ RJ), e tem MBA em Liderança e Gestão Pública (CLP/SP/ Harvard Kennedy School of Government).