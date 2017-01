Vereador apresenta projeto para efetivação do ponto biométrico na Câmara Municipal

O vereador Marlon Siqueira (PMDB) participou, na última segunda-feira, 2, da primeira reunião ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal. No plenário, o mandatário apresentou um Projeto de Resolução para efetivar a implantação do registro de ponto biométrico aos servidores efetivos, comissionados e estagiários com atuação em todo setor administrativo.



“Acredito em um Poder Público cada vez mais eficiente, entregando o melhor serviço possível à população pelo trabalho dos agentes públicos. Uma das formas para ampliar essa produtividade é através do incentivo à assiduidade dos colaboradores”, relata Marlon Siqueira, destacando ainda outras medidas para aumento de eficiência administrativa já tomadas pelo Legislativo Municipal como a ampliação de serviços e o lançamento de concurso público para servidores.



O projeto prevê a obrigatoriedade de utilização da identificação biométrica com registros de entrada e saída dos servidores que têm atuação administrativa nas dependências da Câmara Municipal. Os registros de frequência serão disponibilizados para o acompanhamento de cada servidor.

PROTEÇÃO ANIMAL



O vereador solicitou ainda a criação da “Comissão Especial de Defesa, Controle e Proteção Animal” e sua constituição em caráter permanente. “É preciso que a discussão sobre as políticas públicas de proteção animal seja instituída em caráter permanente, respeitando os anseios de uma grande parcela da sociedade e a necessidade constante com que esse tema, que engloba também questões de saúde pública por causa das zoonoses, precisa ser debatido”.



O vereador também requereu informações à Prefeitura de Juiz de Fora sobre nomes de ruas, logradouros e praças próximas ao Estádio Municipal Radialista Mário Helênio com o objetivo de homenagear, através da nomeação de um espaço público, a memória das vítimas do acidente envolvendo a equipe da Chapecoense, jornalistas e a tripulação - o maior acidente de avião envolvendo uma equipe esportiva da história.