Vereadores eleitos serão empossados dia 1º de janeiro no Cine-Theatro Central

Os 19 vereadores, o prefeito e o vice-prefeito eleitos em outubro serão empossados no próximo domingo, dia 1º, às 19h, no Cine-Theatro Central. Durante a solenidade, será eleita a nova Mesa Diretora do Legislativo. Estão previstos pronunciamentos do futuro presidente da Câmara e do prefeito Bruno Siqueira.

A solenidade será presidida pelo último presidente da Mesa Diretora, vereador Rodrigo Mattos (PSDB). Ele conclamará todos os eleitos para assumir o compromisso de posse. Com o braço estendido, vão prometer “cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara Municipal, observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem estar do povo”. A entrega do diploma e da declaração de bens se dá com dez dias de antecedência do evento.

A eleição da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018 acontece em seguida. Os vereadores vão escolher os futuros presidente, 1º e 2º vice-presidentes, 1º e 2º secretários.

Ao presidente eleito da Câmara caberá dar posse ao prefeito Bruno Siqueira e ao vice-prefeito Antônio Almas. Eles também assumirão compromisso de posse, após entrega dos diplomas e declaração de bens.

A legislatura 2017-2020 é integrada pelas vereadoras Ana do Padre Frederico, delegada Sheila e pelos vereadores Rodrigo Mattos, Dr. Adriano Miranda, André Mariano, Dr. Antônio Aguiar, Cido, Sargento Mello (Casal), Charlles Evangelista, Vagner de Oliveira, João Coteca, Kannedy, Dr. Fiorilo (Zezito), Zé Márcio (Garotinho), Julio Obama Jr, Pardal, Marlon Siqueira, Betão e Wanderson Castelar.

Fonte:Assessoria Câmara Municipal