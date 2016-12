Especialista analisa o cenário político nacional e internacional em 2016

O ano de 2016 foi marcado com vários percalços na política brasileira. O Impeachment da presidente Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, as delações premiadas e a aprovação de medidas impopulares. Esses e outros fatos criam um cenário de instabilidade econômica e política no país. O Diário Regional conversou com o cientista político Raul Magalhães, para analisar os fatos que ocorreram no Brasil e as conseqüências para o próximo ano.



“O que a gente pode esperar, no plano internacional e local, é o aumento da crise econômica e política”, disse Magalhães ao elencar que os fatos que marcaram a política nacional e internacional foram o Impeachment de Dilma, a eleição do Donald Trump como presidente norte-americano e a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. Segundo o especialista, Trump já demonstrou que irá assumir e gerar conflitos. Outra postura tomada pelo republicano será a política nacionalista.



“Se ele cumprir o que prometeu na campanha será ruim pra economia brasileira. Ele vai proteger a economia norte-americana de importações e tentará fortalecer a indústria americana. O Brasil exporta para os Estados Unidos e a indústria brasileira não vai conseguir competir com uma indústria norte-americana restabelecida”, explicou. A crise econômica no continente europeu também afetará a economia brasileira da mesma maneira. “Tudo converge para o agravamento da crise e não há nenhum momento no horizonte para respiração”, acrescentou.

BRASIL

Temer assumiu o país enquanto ele vive em conflito e com falta de legitimidade política, disse o especialista. Magalhães afirmou que a situação brasileira não mudou após o Impeachment. “No governo Dilma, tínhamos dez milhões de desempregados, agora são 12 milhões. O desemprego continua crescendo, a inflação não está sob controle e a economia não retomou”, disse. Outro fator impactante no governo Temer, segundo o especialista, é a falta de legitimidade de seu governo e as delações envolvendo membros de sua equipe. “Há denúncias de corrupção muito fortes pesando sobre o governo dele, como no governo Dilma. Ele é um presidente sem legitimidade e vai ter dificuldade de governar por conta disso”.



Na última terça-feira, 27, Temer voltou a destacar o diálogo com o Congresso Nacional. “Estamos em uma recessão muito grande e temos de combatê-la. Para isso precisamos de interlocução e diálogo com o Congresso. Graças a Deus, as medidas enviadas para lá têm sido aprovadas com índice superior a 88%.”



Enquanto isso, avaliou especialista, o Congresso Nacional se afastou ainda mais da população. “A população está cada vez mais descrente com a política e essa descrença tem ampliado com o mau comportamento do Congresso. Acredito que índice de aprovação do Congresso ainda é menor que a do presidente. Nesse momento, estamos vendo um divórcio completo entre a sociedade e política”, ponderou.



De acordo com Magalhães, a aprovação das medidas enviadas pelo executivo nacional tem haver com a habilidade de Temer em organizar os votos. “O Congresso está nas mãos dele, por isso, aprovam essas reformas inconseqüentes”, disse.

2017

O cientista político apontou que os desdobramentos da Operação Lava Jato e a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se cassará a chapa Dilma-Temer como os pontos mais importantes a serem acompanhados em 2017. “A Operação Lava Jato implicava com parte do governo Dilma, e agora implica com parte do governo Temer. Essa será a principal agenda política, ao menos que o governo faça um movimento para abafar a operação”, falou.



Em dezembro de 2014, as contas da campanha da então presidente Dilma Rousseff e de seu vice, Michel Temer, foram aprovadas com ressalvas, por unanimidade, no TSE.



O processo, no entanto, foi reaberto porque o PSDB questionou a aprovação por entender que há irregularidades nas prestações de contas apresentadas por Dilma. Conforme entendimento atual do TSE, a prestação contábil da chapa é julgada em conjunto.



Na semana passada, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, disse que o processo em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma-Temer poderá ser julgado pela Corte ainda no primeiro semestre de 2017.



Com a saída de Temer, segundo o especialista, há dois caminhos a seguir: um governo presídio pelo presidente da Câmara dos Deputados - que atualmente é o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) - até as próximas eleições ou que haja um movimento popular expressivo para antecipar as eleições, porque assim, disse Magalhães, o presidente eleito teria legitimidade.



“É um cenário muito complicado. O projeto do presidente é permanecer até 2018, então ele pode tentar abafar a decisão do TSE para que ele não seja destituído do poder”, finalizou.



A Constituição de 1988, no capítulo 2, artigo 80, determina que, em caso de impedimento ou vacância do cargo de presidente, assume o vice-presidente. Na impossibilidade de ambos, são chamados a exercer o cargo, pela ordem, os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF).