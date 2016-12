Rodrigo Mattos avalia o ano na Câmara Municipal

A eleição municipal desse ano marcou o retorno de 11 vereadores à Câmara Municipal de Juiz de Fora e a eleição de oito novos legisladores. Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgar o processo de inelegibilidade de Charlles Evangelista (PP) e garantir a cadeira ao vereador, tirando a vaga do vereador Jucelio Maria (PSB), o candidato assume pela primeira vez o cargo junto com Marlon Siqueira (PMDB), João Coteca (PR), Kennedy (PMDB), Julio 'Obama Jr' (PHS), Sargento Mello (PTB), Dr. Adriano Miranda (PHS) e Delegada Sheila (PTC), eleita com o maior número de votos dos pleitos municipais.



O programa Mesa de Debates, transmitido pela TVE Juiz de Fora, recebeu o atual presidente da Casa e vereador reeleito nas eleições, Rodrigo Mattos (PSDB), para fazer o balanço do último ano de legislatura e sobre a renovação da Câmara Municipal. “Muitos achavam que a renovação seria muito grande devido ao desgaste da política. Tivemos onze vereadores reeleitos e atribuo esse sucesso da reeleição à gestão que a Câmara tem feito”, disse Mattos.



A Câmara Municipal inicia a próxima legislatura com um grande número de vereadores pertencentes à base do governo do prefeito Bruno. “Isso é normal. Na última legislatura, o prefeito tinha uma maioria de 16 vereadores. Nessa, tudo leva a crer, por conta dos partidos, que teremos apenas os dois vereadores do Partido dos Trabalhadores (PT) na oposição”, falou o vereador.



Mattos ressaltou que a oposição feita pelos vereadores do PT, Roberto Cupolillo (Betão) e Wanderson Castelar é diferente do cenário nacional. “Eles não fazem oposição daquele tipo que quer desgastar o prefeito sem motivo. Eles fazem sugestões e críticas para melhoria da gestão”, falou. “O nosso trabalho de fiscalização não é querendo encontrar casos de desonestidade. Queremos a melhoria dos serviços públicos”, acrescentou.



No dia 1º de janeiro, os vereadores eleitos tomam posse no Cine-Theatro Central. No mesmo dia será feita a eleição da Mesa Diretora. Mattos contou que, em primeiro, momento haveria a sua candidatura e a da vereadora Ana do Padre Federico à presidência da Casa, porém, as partes estão tentando entrar em um acordo para seguir com a candidatura do peessedebista. “Convidamos a Delegada Sheila para ser a 1ª Secretária e os vereadores Zé Márcio e Antônio Aguiar devem fazer parte da Mesa”, falou.

2016

“Esse ano foi difícil para a política em geral. Vemos escândalos atrás de escândalos acontecendo em Brasília. Nesses dois anos em que estou à frente da presidência, tínhamos como objetivos fazer com que a Casa agisse dentro da normalidade, melhorar a imagem e trazer a população para conhecer o Poder Legislativo. Acredito que atingimos esses objetivos”, frisou o vereador.



De acordo com o presidente da Câmara, a Casa atualmente tem um sistema de gestão competente e que dialoga com os vereadores sobre a crise econômica que o país está enfrentando. A Câmara irá devolver R$3,5 milhões do orçamento à Prefeitura. “Em reunião com o prefeito, foi decidido que este recurso será implementado na saúde, porém não como novo investimento. Ele será usado integralmente na quitação dos compromissos que a prefeitura tem tido dificuldade”, explicou.



Entre os projetos aprovados pela Câmara Municipal, o parlamentar relembrou o projeto de segurança escolar e o que proíbe a venda de refrigerantes e doces nas escolas. Um dos desafios para nova legislatura, de acordo com Mattos, é a previdência municipal. “A prefeitura não vai conseguir honrar com os seus compromissos se continuar da maneira que está. Por isso, em breve, o prefeito deve enviar a discussão para Câmara”.



Para o próximo ano, também ficarão as discussões sobre o Plano Diretor e Plano de Educação e Concurso Público. “Atualmente, mais de 80% dos cargos não são efetivos. Temos esse problema e temos que enfrentá-lo. Este será o maior concurso da Câmara, são 28 vagas e iremos mudar esse índice para 60%”, esclareceu. A previsão era que ele fosse realizado em dezembro. “Ele está atrasado por conta do período eleitoral e das dificuldades de legislação. A previsão é a que a prova seja realizada em abril ou maio e os novos servidores sejam chamados em junho ou julho. Necessitamos de servidores de carreira, pois eles conservam a história da instituição”, finalizou.