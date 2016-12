Prazo para justificativa das eleições de 2° turno termina dia 29 de dezembro

Os eleitores que não puderam comparecer à sua zona eleitoral no segundo turno das eleições municipais de 2016, têm até a próxima quinta-feira, 29, para regularizarem sua situação. Eles devem apresentar, no cartório mais próximo, o Requerimento de Justificativa Eleitoral, juntamente com um documento oficial de identidade com foto e um documento que abone sua ausência durante o período eleitoral.



“Caso o eleitor perca o prazo de justificativa de seu voto, ele sofrerá a conseqüência de permanecer com sua situação eleitoral irregular, além de ter de pagar uma multa de R$3,20. Há também a possibilidade de ter o título de eleitor cancelado, caso ele esteja há três eleições sem apresentar alguma justificativa”, explica o Juiz Eleitoral, Edson Geraldo Ladeira.



O juiz explica ainda que o órgão está preparado para receber as justificativas. “os servidores estão trabalhando constantemente para atender a todas essas justificativas que serão realizadas pela população, lembrando que as pessoas também podem mandar a justificativa pelos Correios, para quem não reside na cidade de votação. Existe também como apresentar essa justificativa por meio de um aplicativo de celular, mas somente algumas zonas eleitorais possuem esse recurso”.



Ladeira ainda explica que há diferenças no caso da justificativa feita no dia da eleição e daquelas que são realizadas depois do período eleitoral. “A justificativa feita no mesmo dia da eleição não precisa ser acompanhada de comprovação. Porém, aquela feita após a eleição deve ser acompanhada de um documento para comprovar aquela justificativa, por exemplo, atestado médico, trabalho em alto mar, declaração do empregador, entre outras".

COMO JUSTIFICAR SEU VOTO PELA INTERNET



Os locais e horários de funcionamento dos cartórios eleitorais e centrais de atendimento podem ser consultados no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TER), pelo site www.tre-mg.jus.br ou pelo Disque-Eleitor (148).

Em 2016, foi oferecida à população a oportunidade de justificativa eleitoral a ser realizada pela Web, disponível no endereço online, http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/sistema-justifica. Em Juiz de Fora, os cartórios estão atendendo até quinta-feira, 29, de 12h às 18h.

O envio pelo Sistema Justifica exige o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) ser eleitor inscrito no Estado de Minas Gerais;

b) identificar-se corretamente;

c) preencher o motivo da justificativa;

d) anexar, de forma digitalizada, o comprovante da impossibilidade de comparecimento (atestado médico, comprovante de passagens, entre outros) - (formato "jpg" ou "pdf", tamanho máx. 2MB).

Após ser encaminhada a justificativa, via Sistema, o eleitor receberá um número de protocolo para verificação e informações pelo e-mail cadastrado. Se estiver ilegível, a justificativa não será analisada e o eleitor poderá fazer novo requerimento no sistema com um documento legível ou procurar o cartório eleitoral. Com isso, o sistema informará do deferimento ou do indeferimento do pedido pelo juiz eleitoral.