PLC prevê que ônibus fixem telefone para denúncias de imprudência

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 70/2016, que tramita no Senado, determina que os veículos de transporte coletivo afixem, em sua parte traseira, um número de telefone para que a população possa denunciar qualquer irregularidade cometida pelo condutor. De acordo com a Agência Senado, o PLC ainda será analisado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Ainda segundo a Agência Senado, na justificativa da proposta, o autor, deputado Roberto de Lucena (PV-SP), argumenta que o número de acidentes envolvendo veículos de transporte coletivo vem crescendo nos últimos anos. Vários desses acidentes, entretanto, poderiam ser evitados se os motoristas conduzissem os veículos com mais cautela e obedecendo rigorosamente as regras de trânsito. “Ainda que sejam condutas de exceção”, avalia o parlamentar, “cabe ao poder público inibir esse comportamento, oferecendo mais segurança aos milhares de passageiros que usam o transporte público diariamente”.

Vagner Corrêa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário em Juiz de Fora (Sinttro-JF), explica que, atualmente, o telefone para denúncia de má-conduta do motorista fica na parte interna lateral dos ônibus. “Acredito que essa lei seja uma faca de dois gumes, podendo beneficiar o usuário e também prejudicar o trabalhador. Às vezes, por causa de um mal entendido, o passageiro pode fazer uma reclamação infundada. Ainda assim, colocar essa informação em um lugar de maior visibilidade gera uma relação de maior transparência entre o motorista e os usuários do transporte”.

O sindicalista relata ainda que, quando as reclamações são feitas, o procedimento da empresa e da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) é verificar as câmeras de segurança dos ônibus para se certificar da veracidade daquela informação. “Os passageiros podem fazer a reclamação pelo telefone afixado no veículo, que pode ser da empresa de ônibus ou da Settra. Algumas empresas têm também o endereço de email para quem prefere formalizar a denúncia online”, lembra Corrêa. “Também é possível comparecer à sede da Settra ou das empresas, mas, ainda assim, o método mais utilizado é o telefone”.

O presidente do Sinttro, entretanto, ressalta que os casos de má conduta no volante não são frequentes. “O profissional é treinado, e já sabe o que é certo ou errado ao conduzir o veículo. Nós conhecemos os riscos da profissão, então penso que ninguém pega o veículo para agir com imprudência”, conclui.

O texto do PLC 70/216 prevê a inclusão de um artigo no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), tornando essa divulgação dos números de denúncia — que hoje já é adotada por algumas empresas — uma exigência legal. A forma como o número do telefone deve ser divulgada, entretanto, deverá ser especificada pela autoridade competente. Determina-se no projeto apenas que a divulgação seja de forma ostensiva.