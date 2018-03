Duas pessoas tem celulares roubados por assaltantes armados

Dois homens, de 34 e 37 anos, tiveram os celulares roubados por assaltantes armados, em bairros diferentes de Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira, 13.



Um dos casos ocorreu na Avenida Eugênio do Nascimento, no bairro Aeroporto, zona Oeste. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima, de 37 anos, relatou que foi abordada por dois indivíduos, um deles armado, e os mesmos roubaram seu aparelho celular e um fone de ouvido. Os autores fugiram a pé.



O outro caso foi registrado no bairro Fábrica, na zona Norte. Um homem de 34 anos relatou que transitava pela Rua Bernardo Mascarenhas quando foi abordado por um indivíduo portando uma arma de fogo. A vítima também teve o celular e um fone de ouvido roubados. O autor fugiu a pé sentido ao bairro Esplanada.



As vítimas foram orientadas sobre as demais providências.

