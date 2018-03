PM apreende drogas e armas no Bonfim após denúncia anônima

Após recebimento de denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) localizou drogas, armas e outros materiais na Rua Alvino Ferreira Toledo, no bairro Bonfim, zona Leste da cidade, na noite dessa terça-feira, 13. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), as informações recebidas davam conta de que alguns indivíduos haviam deixado objetos de procedência duvidosa no local.



Durante varredura, os militares encontraram 32 pedras de crack, duas barras brutas e 40 pinos de cocaína, além de uma balança de precisão e uma calculadora. Também foram localizados uma sub metralhadora; um revólver e cinco cartuchos cal.38; uma carabina e três cartuchos cal .22; uma carabina e três cartuchos cal .36; e quatro cartuchos cal.380.



Os policiais apreenderam, ainda, três rádios transmissores, quatro toucas ninjas, celulares, dentre outros objetos. Todos os materiais foram apreendidos e custodiados na delegacia de polícia.