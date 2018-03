Homem armado rouba R$200 em padaria no Santa Efigênia

Um homem armado assaltou uma padaria na Rua Antônio da Rocha Lima, no bairro Santa Efigênia, zona Sul de Juiz de Fora, na tarde dessa terça-feira, 13.



Conforme o registro da ocorrência na Polícia Militar (PM), uma funcionária do local, uma jovem de 19 anos, relatou que estava trabalhando no caixa quando o homem chegou e, portando um revólver, anunciou o assalto. Em seguida, o autor jogou uma mochila no chão e ordenou que a vítima entregasse toda a quantia que se encontrava na gaveta. No total, foram roubados R$200 em dinheiro.



Ainda segundo informações da PM, populares alegam que o autor é morador na região. Ele fugiu após a ação e, mesmo após rastreamento, não foi localizado. O proprietário da padaria foi orientado sobre as demais providências.