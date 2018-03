Mulher de 27 anos é sequestrada por ex-companheiro no Linhares

Uma mulher de 27 anos foi agredida e sequestrada pelo ex-companheiro, no bairro Linhares, zona Leste, na manhã dessa segunda-feira, 12.



Conforme informações da Polícia Militar (PM), a irmã da mulher relatou que o suspeito, acompanhado de outro homem, invadiu sua residência. Mediante ameaças, eles agarraram a vítima pelos cabelos, agredindo-a com socos e chutes. Na sequência, arrastaram-na para fora da casa, a colocaram em um carro e fugiram.



Ainda de acordo com a irmã da vítima, o crime teria sido motivado pelo término do relacionamento. Por meio das informações repassadas por ela, uma guarnição se deslocou para um apartamento na Avenida Olegário Maciel, vindo a localizar os autores e a vítima no interior do local.



Os dois homens foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia. No interior da residência os policiais localizaram drogas, arma branca e celulares. O veículo usado no sequestro foi apreendido.