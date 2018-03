Homem rouba R$500 em estabelecimento na Halfeld

Um estabelecimento de venda de passagens localizado em um centro comercial da Rua Halfeld, região central de Juiz de Fora, foi assaltado no final da tarde dessa segunda-feira, 12.



De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), as vítimas, dois homens, de 35 e 61 anos, relataram que um indivíduo entrou na loja e perguntou sobre valores de passagens. Na sequência, o autor permaneceu sentado no interior do estabelecimento.



Quando uma das vítimas saiu da cabine de atendimento, deixando a porta aberta, o assaltante entrou no local e anunciou o assalto, subtraindo a quantia de R$500.



O autor fugiu em rumo ignorado. Foi realizado rastreamento, mas o mesmo não foi localizado.