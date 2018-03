Vigia é amarrado durante assalto a posto de combustíveis na zona Norte

Um posto de combustíveis foi assaltado na madrugada desta segunda-feira, 12, no bairro Industrial, localizado na zona Norte. O estabelecimento fica na Avenida Garcia Rodrigues Paes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um senhor de 64 anos, que trabalha como vigia do posto, relatou que se encontrava em serviço quando foi surpreendido por dois indivíduos que anunciaram o assalto.

Os autores estavam armados com revólveres e após ameaças amarraram os pulsos e pés do vigia com lacres de plástico e o colocaram no interior do setor de troca de óleo. Logo após a ação, os assaltantes se dirigiram para o cofre do posto, próximo às bombas de combustíveis e arrombaram o local.

O vigia passou a madrugada amarrado e preso, sendo encontrado somente por volta das 5h30, pelo frentista responsável pela abertura do posto.

A PM foi acionada e a perícia compareceu ao local a fim de realizar os trabalhos de praxe.

Os funcionários do posto não souberam informar o valor levado pelos autores.

A vítima recebeu orientações quanto às demais providências.

Nenhum suspeito foi localizado.