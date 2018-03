Homem é vitima de estelionatário que se passava por policial federal e perde quase R$6 mil

A Polícia Militar (PM) registrou um caso de estelionato na manhã desta segunda-feira, 12, no bairro Vila Alpina, zona Leste.

De acordo com o registro da ocorrência, um homem de 49 anos relatou ter conhecido um indivíduo, por nome Sebastian, que se apresentou como policial federal. Ele teria procurado a vítima ao saber que o mesmo tinha o objetivo de adquirir uma arma de fogo e de também regularizar a situação junto ao INSS, a fim de receber sua aposentadoria futura.

O estelionatário prometeu atender a todas as solicitações e, então, a vítima repassou a ele as quantias de R$2.800 para compra da arma e R$3000 pela regularização junto ao INSS. As quantias foram repassadas em moeda corrente.

Após o repasse do dinheiro o autor sumiu e a vítima tomou conhecimento que o mesmo já tinha passagens pela polícia devido à prática de outros crimes de estelionato.

O homem recebeu as orientações necessárias.

Nenhum suspeito foi localizado.