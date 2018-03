Tiro é disparado durante briga em saída de festa no Centro

Um homem de 38 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito na saída de um baile no Centro de Juiz de Fora, na noite desse domingo, 11.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), uma viatura foi abordada por populares que estavam saindo da festa. Eles relataram que dois indivíduos estariam brigando e que tiros haviam sido disparados.



Chegando ao local, os militares se depararam com um tumulto e testemunhas informaram que um indivíduo havia fugido para o interior de um veículo com uma arma de fogo na mão. Identificado o carro, o homem foi abordado e detido no local. Após indicação do suspeito, os policiais localizaram, no banco traseiro, uma pistola calibre .40, com oito munições intactas.



No chão, próximo ao local, foi encontrada uma munição de mesmo calibre deflagrada. O homem detido relatou que estava saindo do baile em companhia de sua esposa quando um outro indivíduo chegou e, achando que o mesmo estava conversando com ele, ameaçou dar um tiro em sua cara. Em seguida, o indivíduo teria retirado uma arma do banco de uma motocicleta, engatilhando-a.



O autor, então, entrou em luta corporal com o outro homem, na tentativa de desarmá-lo, momento no qual conseguiu pegar o revólver e fugiu com o mesmo para o interior do veículo. O motociclista não foi encontrado. O homem pego com o a arma foi preso e conduzido à delegacia.