Homem rouba R$50 de posto de combustíveis no Grama

Um posto de combustíveis, localizado na Avenida Juiz de Fora no bairro Grama, zona Nordeste, foi assaltado no início da manhã dessa sexta-feira, 9. De acordo com o registro da ocorrência, o frentista relatou aos policiais militares que viu um indivíduo se aproximou da loja de conveniência e amarrou a camisa na cabeça para esconder o rosto.



O autor colocou a mão dentro da bermuda e ordenou que o funcionário entregasse dinheiro. O frentista entregou R$50 e o infrator fugiu a pé em direção ao bairro.