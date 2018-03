Jovem é preso por posse ilegal de arma de fogo

Um jovem de 21 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo na tarde dessa sexta-feira, 9, na Rua José Francisco Garcia, situada no bairro Tiguera, zona Sudeste. Segundo o registro da ocorrência, o autor arremessou um revólver calibre 32 no quintal de uma residência e tentou fugir após avistar as viaturas da Polícia Militar (PM).

Os policiais realizaram buscas no quintal e encontraram a arma e o autor contou que estava no local esperando um indivíduo para executá-lo. Após o fato, os militares foram até a residência do jovem, onde drogas foram encontradas. Ele assumiu que vendia os entorpecentes.

O autor foi preso e encaminhado à delegacia.