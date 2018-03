Taxista é assaltado por dois adolescentes no Monte Castelo

Dois adolescentes, 13 e 17 anos, foram apreendidos na noite dessa sexta-feira, 9, na Rua Maria Geralda Freitas, situada no bairro Monte Castelo, zona Norte, após roubarem um taxista. Conforme o registro da ocorrência, os adolescentes entraram no veículo da vítima no Centro e solicitaram uma corrida para o bairro.

Após chegar ao local solicitado, os autores ameaçaram o taxista com uma pistola falsa e roubaram R$52 e o celular do motorista. Os policiais militares realizaram buscas na região e localizaram os adolescentes. Eles assumiram a prática do ato infracional e foram encaminhados à delegacia.