PM prende dois jovens e localiza planta e sementes de maconha

A Polícia Militar (PM) prendeu dois jovens de 20 anos na noite desta quinta-feira, 8, após serem abordados dirigindo veículo adulterado. O caso ocorreu no bairro Nova Era, localizado na zona Norte.

De acordo com informações da PM, uma viatura realizava patrulhamento pela Rua Ivani Fernando Bispo, quando se depararam com uma motocicleta transitando pela via com dois indivíduos. Os policiais deram voz de parada para realizarem fiscalização e neste momento o veículo acelerou a fim de fugir.

A viatura da PM seguiu a moto e conseguiu abordar o motorista e o carona. Durante a fiscalização ao veículo foi constatado que a motocicleta estava com o chassi raspado.

A PM se deslocou até a residência de um dos jovens e após autorização para entrada, foram encontradas uma garrucha calibre 22 sem marca do fabricante, além de um vaso com uma planta de maconha e um saco com sementes da mesma planta.

Os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia juntamente com o material apreendido.