Após denúncia anônima, PM apreende mais de 600 pedras de crack

A Polícia Militar (PM) prendeu dois indivíduos envolvidos com tráfico de drogas na noite desta quinta-feira, 8, no bairro São Bernardo, localizado na zona Leste.

De acordo com o registro de ocorrências, após denúncias anônimas, uma guarnição se deslocou até um ponto do bairro, onde estariam os suspeitos de tráfico de drogas. Ninguém foi localizado no endereço indicado.

A PM, entretanto, continuou as buscas, e na Rua Maranhão localizaram um homem, de 42 anos e um jovem, de 22, e com eles uma sacola contendo entorpecentes.

No interior da sacola foram encontrados 466 de uma substância amarelada e outra pedra bruta de crack. Na blusa de jovem também foi encontrada a quantia de R$999 em moeda corrente. Os policiais também se deslocaram até a residência do jovem e após ser autorizada a entrada, localizaram 144 pedras de substância amarelada aparentando ser crack, totalizando a quantia de 610 pedras de crack.

Os autores foram presos em flagrante e o material apreendido encaminhado para a delegacia.