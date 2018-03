Instituição de ensino tem mais de R$16 mil roubados de cofre

A Polícia Militar (PM) registrou nesta terça-feira, 6, um roubo a uma instituição de ensino localizada foi roubada no bairro Benfica, zona Norte da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências, no último dia 26 de fevereiro, um encarregado pela infraestutura da instituição, de 24 anos, constatou o fruto de R$10.039,00 em dinheiro e R$6.211,15 em cheques, retirados do interior de um cofre. O registro só foi realizado nesta terça.

De acordo com informações da PM o cofre não tinha nenhum sinal de arrombamento.

Até o momento nenhum suspeito foi identificado. O caso deverá ser investigado.

No dia 19 de fevereiro, outra unidade da mesma rede da instituição de ensino, também teve seu cofre roubado e praticamente da mesma forma. O caso ocorreu no bairro Nova Era.