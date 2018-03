Funcionário de empresa de telefonia é assaltado por trio armado durante serviço no São Pedro

Um homem de 64 anos, funcionário de uma empresa de telefonia, foi assaltado enquanto realizava um serviço na noite desta segunda-feira, 5, no bairro São Pedro, localizado na zona Oeste da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima realizava serviços de monitoramento de rotina nas centrais telefônicas e redes de cabo na Avenida Manoel Vaz de Magalhães, quando foi surpreendido por três indivíduos que anunciaram o assalto.

Os autores estavam encapuzados e todos com armas de fogo. Eles ameaçaram o homem de morte, caso não entregasse a chave do veículo, um Ford Escort, que estava estacionado logo a sua frente.

Diante das ameaças o homem informou que a chave do carro estava na ignição, momento em que os autores embarcaram no veículo e partiram em direção a um condomínio do bairro.

A PM foi acionada e realizou cerco em possíveis passagens do carro, durante as buscas, uma equipe tática localizou o veículo, abandonado, na Rua Major Reinaldo Lawal, no bairro Caiçaras.

O automóvel estava com a porta do motorista aberta, entretanto as chaves não estavam no interior do carro.

Nenhum suspeito estava no local e durante buscas no interior do veículo, a vítima notou que dois celulares e uma lanterna foram roubados.

A vítima recebeu as orientações necessárias.