Casal é assaltado à mão armada no Manoel Honório

Um casal foi assaltado na noite desta segunda-feira, 5, no bairro Manoel Honório, localizado na zona Lesta da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o homem, de 30 anos, e sua esposa, que não teve a idade informada, passavam pela Rua Eugênio Fontainha, quando foram abordados por um indivíduo que anunciou o assalto.

O autor estava armado com um revólver e encostou o objeto na barriga do homem, exigindo que ele entregasse a carteira com dinheiro.

Nesse momento a vítima mostrou a carteira e afirmou que não tinha nenhuma quantia. Não satisfeito o assaltante pediu o celular, o qual foi prontamente entregue.

Após a ação o autor ameaçou as vítimas, exigindo que saíssem do local sem olhar para trás, enquanto ele fugia.

A PM foi acionada, realizou buscas pela região, entretanto nenhum suspeito foi localizado.