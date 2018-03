PM prende quadrilha de São Paulo que se instalou em JF para aplicar golpes

A Polícia Militar (PM) prendeu, nesta segunda-feira, 5, uma quadrilha de São Paulo, que tentava aplicar golpes em Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, durante o patrulhamento pela região do bairro Bairu, na zona Leste, uma guarnição foi solicitada por uma mulher, a qual afirmou que sua patroa, uma senhora de 79 anos, estava no telefone com um indivíduo que afirmava que iria até a residência obter documentos dela.

Os policiais se deslocaram até a residência da senhora e em conversa com ela e sua acompanhante, estas explicaram que receberam um telefonema, no qual o indivíduo se passava por um funcionário de um banco, afirmando que foram realizadas compras no cartão de titularidade da senhora. O estelionatário então pediu que a vítima efetuasse contato no serviço de atendimento ao consumidor no numeral presente no verso de seu cartão.

Ao realizar a ligação, o suposto atendente solicitou os dados pessoais da senhora, que por sua vez, atendeu ao pedido e repassou. O estelionatário afirmava a vítima que foram realizadas compras no valor de R$2.000, através de um cartão clonado e que em aproximadamente dez minutos seria enviado um suposto funcionário a fim de recolher o cartão supostamente clonado, bem como colher uma suposta contestação de compra.

Diante dos fatos, uma equipe policial se posicionou estrategicamente próximo a residência da senhora, a fim de aguardar a chegada do indivíduo que buscaria o cartão da vítima. Em determinado momento, um homem, utilizando um capacete, desembarcou de um veículo Ford Ecosport, com placa de Mairinque-SP, e dirigiu-se até a residência da vítima, tocando sua campanhia.

Nesse instante, o indivíduo percebeu que seria abordado pelos policiais e começou a correr, entrando novamente no veículo, que partiu em disparada pela na Rua Padre Bonifácio. Viaturas policiais seguiram o carro, que foi interceptado logo a frente. No veículo estavam o motorista, de 28 anos, e o indivíduo que pegaria o cartão da vítima, de 24 anos.

No interior do carro foram encontrados celulares, quantias de dinheiro, cartão de crédito em nome de uma mulher de 76 anos, bem como uma declaração da mesma, contestando uma compra, e demais documentos.

Em conversa com a PM, os autores afirmaram ser da cidade de São Paulo e confessaram ter se deslocado até Juiz de Fora, a fim de aplicar golpes. Também explicaram que alugaram uma granja em Matias Barbosa, onde pretendiam se hospedar por uma semana, durante a prática dos crimes.

De posse das informações de localização da granja, uma guarnição policial se deslocou até o local. Ao chegarem ao endereço indicado, foram informados por um transeunte que uma jovem desceu por uma rua correndo, enquanto lhe pedia que chamasse um táxi para ela.

Os policiais seguiram pela rua indicada e encontraram a jovem, que pedia à dona da granja, que chamasse um táxi até a cidade de São Paulo. A corrida ficaria em R$2.200, entretanto a suspeita foi pega pelos policiais.

Em diálogo com os militares a autora, 18 de anos, confirmou que sabia das ações criminosas dos outros dois autores.

Em buscas pela granja, foram encontradas quatro máquinas de cartão, tipo débito/crédito, os quais os autores admitiram serem de sua propriedade e usada para a ação criminosa.

Além disso, foram localizados nove cigarros semi-combustos e uma bucha de maconha, os quais a autora assumiu serem de sua propriedade.

A PM também fez contato com a vítima de 76 anos, que também teve o cartão roubado. Ela repassou como os autores realizaram a ação e os policiais identificaram a mesma técnica utilizada contra a senhora de 79 anos. A vítima não soube informara se foram realizados saques ou compras utilizando o cartão e se disponibilizou a colaborar com os policiais, caso necessário. De acordo com os autores, nenhuma operação foi realizada com o cartão da senhora de 76 anos, pois não encontraram nenhum banco ligado ao cartão dela, próximo ao local de ação deles e que por isso tentaram aplicar o golpe em outra vítima.

Foi dada voz de prisão em flagrante aos três autores, pelo crime de estelionato. Eles foram conduzidos para a delegacia.