Jovem é perseguido, agredido e assaltado no centro da cidade

Um jovem de 23 anos foi perseguido, agredido e assaltado na tarde deste domingo, 4, no centro da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o jovem foi abordado por três indivíduos na Praça Jarbas de Lery Santos, que lhe pediram dinheiro. Ele negou a repassar qualquer quantia aos indivíduos, momento em que os mesmos começaram a persegui-lo.

Os autores, dois homens, de 27 e 30 anos, e uma mulher, de 42 anos, alcançaram a vítima na Avenida Getúlio Vargas, o xingaram, agrediram com tapas no rosto, enquanto a mulher roubou sua mochila. Após a ação o grupo fugiu.

O sistema “Olho Vivo” conseguiu identificar os três autores mexendo na mochila roubada e dividindo entre eles os itens de seu interior. Nesse momento uma guarnição se deslocou até o local e os autores ao perceberem que seriam abordados, lançaram a mochila ao solo.

O autor de 27 anos foi abordado e com ele localizado dois cartões de crédito, que posteriormente a vítima confirmou serem seus.

A autora de 42 anos afirmou a polícia que foi xingada pelo jovem de 23 anos e ainda alegou que quem roubou a mochila do jovem, foi o autor de 27 anos.

Diante dos fatos, as partes envolvidas foram conduzidas juntamente com os materiais recuperados a presença da autoridade policial para as demais providências.