Policiais ficam feridos durante perseguição a menor envolvido com tráfico de drogas no Vila Ideal

Um menor, de 15 anos, foi apreendido por tráfico de drogas neste domingo, 4, no bairro Vila Ideal, localizado, na zona Sudeste da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), após receberem denúncias anônimas, uma guarnição se deslocou até um ponto na Avenida Francisco Valadares, momento em que o suspeito tirava uma sacola da calha de um telhado e ao perceber a aproximação da viatura fugiu, deixando a sacola para trás.

Os policiais seguiram até a sacola e ao abrir encontraram 77 buchas de maconha já embaladas.

A PM iniciou rastreamentos pela região, e localizaram o menor, que tentou mais uma vez fugir, mas foi parado por um militar. O menor resistiu à abordagem, conseguiu se desvencilhar do policial e fugiu em direção a um escadão do local.

Foi iniciada uma perseguição pelos escadões do bairro, vindo o menor e os militares, sofrerem quedas devido à irregularidade dos terrenos.

O menor continuou a fugir e entrou em um terreno localizado na Rua João Luiz Alves, localizado no bairro Vila Ideal. Os policiais realizaram cerco ao terreno e com autorização da proprietária, entraram no local e encontraram o menor escondido em uma laje, atrás de uma caixa d’água. Ele tentou fugir novamente, mas desta vez foi imobilizado.

Ao ser submetido a busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda, duas buchas de substancia semelhante a maconha, sendo estas idênticas as encontradas no interior da sacola além da quantia de R$ 70,00.

Tanto o menor quanto os policiais que realizaram a perseguição sofreram escoriações generalizadas. Um Cabo da PM sofreu uma torção no tornozelo direito ocasionado por uma das quedas.

O menor apreendido relatou durante o atendimento médico que nada sofreu.

Após o ocorrido, todos os envolvidos foram assistidos no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Ao final foram contabilizadas 75 buchas de maconha. Menor apreendido foi acompanhado na delegacia pelo irmão.

Ao consultar os registros do adolescente, a PM verificou que há em seu nome, seis registros de ocorrência de tráficos de drogas, sendo quatro deles registrados no mês de janeiro deste ano.

Denuncias deram conta ainda que o adolescente apreendido realiza diuturnamente o trafico de drogas no bairro.