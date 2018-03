Motociclista atira contra policiais durante perseguição no bairro Cidade Nova

Um motociclista efetuou disparos de arma de fogo contra policiais militares durante uma perseguição no bairro Cidade Nova, zona Sul da cidade, no início da madrugada deste sábado, 3.



Conforme informações da Policia Militar (PM), durante patrulhamento na Rua Heitor Inácio, uma guarnição se deparou com duas motocicletas - uma delas com placas do Rio de Janeiro - em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da polícia, os condutores fugiram em alta velocidade. Os militares iniciaram perseguição aos motociclistas e conseguiram abordar um deles.



O outro condutor continuou a fuga e, após receber uma ordem de parada, levou a mão à cintura e sacou uma arma de fogo, efetuando um disparo para trás e seguindo em direção a Escola Municipal Antonino Lessa. Para repelir a agressão, os militares efetuaram dois disparos contra o autor, que, ainda com o capacete na cabeça, desceu da moto e saltou a grade da instituição.



Foi solicitado reforço policial, mas mesmo após cerco ao suspeito os policiais não conseguiram detê-lo. A motocicleta foi deixada no local e apreendida.