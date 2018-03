Homem é preso após agredir adolescente com golpes de faca

Um homem de 22 anos foi preso após agredir um adolescente de 17 anos com golpes de faca no pescoço e nas costas no bairro Progresso, zona Leste, na noite dessa sexta-feira, 2.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), policiais compareceram à Rua Augusto Stoppa, onde a vítima já estava sendo atendida por uma equipe médica. O adolescente apresentava ferimentos causados por golpes de faca no pescoço e nas costas. Ele relatou que estava com o autor em uma lanchonete e, após atrito verbal, foi agredido pelo mesmo.



Ainda conforme a PM, militares se dirigiram à residência do autor, que confirmou os fatos e foi preso em flagrante.



A vítima foi encaminhada para o pronto socorro e internada em estado grave.