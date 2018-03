Dupla é presa por tráfico de drogas em veículo com placas falsas no Santo Antônio

Dois homens, de 19 e 24 anos, foram presos por tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, zona Sudeste de Juiz de Fora, na noite dessa sexta-feira, 2. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), a dupla estava em um veículo com placas de Macaé (RJ), mas após consulta ao sistema a partir da documentação apresentada, apurou-se que a placa real do carro é de Nova Iguaçu (RJ) e que o mesmo estaria com sinalização de roubo e furto.



Ainda segundo o BO, uma viatura fazia patrulhamento pela Rua Francisco Cerqueira Cruzeiro quando se deparou com o veículo. Ao visualizar a guarnição da PM, o motorista empreendeu fuga, durante a qual um embrulho foi jogado pela janela do carro. Ao arrecadar o material, os militares constataram se tratar de maconha.



Em abordagem, foi encontrado com o condutor, um rapaz de 24 anos, a quantia de R$154 em dinheiro, além de documentos do veículo e um certificado de licenciamento de um automóvel com placas de Juiz de Fora. A documentação do carro abordado apresentava sinais de falsificação e, posteriormente, foi apurado que o mesmo possuía placas de Nova Iguaçu (RJ) e havia sido roubado.



Dentro do carro também foi encontrado um tablete de maconha.