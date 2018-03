Com ajuda do “Olho Vivo”, PM localiza menor com simulacro de arma de fogo

A Polícia Militar (PM) identificou, com a ajuda do programa “Olho Vivo”, um menor de 16 anos portando uma arma de fogo na tarde desta quinta-feira, 1º. O caso ocorreu no bairro Benfica, localizado na zona Norte da cidade.

Segundo informações da PM, a partir das imagens e informações captadas pelo sistema de monitoramento de ruas, foi possível localizar o menor em atitude suspeita na Rua Lima Duarte.

Uma equipe da polícia abordou o jovem e após buscas, encontraram um simulacro de arma de fogo na cintura. O autor relatou que estava de posse do objeto com intuito de assustar moradores do local.

Mediante os fatos, o simulacro foi apreendido e o menor liberado, por não ter praticado nenhum ilícito.