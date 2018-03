Jovem é preso e menor apreendido por tráfico de drogas no bairro Santa Cruz

Um jovem de 18 anos foi preso e um menor, de 15 anos, apreendido por crime de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 1º, no bairro Santa Cruz, localizado na zona Norte da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM) uma viatura realizava patrulha pela Rua Nilo Peçanha quando se depararam com dois indivíduos em atitudes suspeita.

Os dois jovens foram abordados e com eles foram encontrados um tablete de maconha, duas buchas da mesma substância, além de plásticos para embalagem de drogas.

Os policiais também analisaram o celular do jovem de 18 anos e na foto de capa, perceberam que ele carregava uma arama. A viatura se deslocou até o endereço de sua residência, onde a mãe do autor autorizou a entrada. No local foi encontrado um revolver cromado, calibre 32.

O Jovem de 15 anos foi preso em flagrante e o menor, de 15 anos, apreendido. Eles foram encaminhados à presença da autoridade de polícia judiciária juntamente com o material apreendido.