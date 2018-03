Pai e filho feitos reféns durante assalto a sítio em Monte Verde

Um sítio localizado no distrito de Monte Verde foi assaltado na madrugada desta quarta-feira, 28. Pai e filho, de 64 e 49 anos, encontravam-se no local durante o roubo.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), pai e filho estavam dormindo, quando acordaram devido um barulho de porta sendo arrombada. Imediatamente as vítimas foram abordadas por dois indivíduos, um deles com arma de fogo, que anunciaram o assalto.

Os autores amarraram os braços do senhor e o prendeu juntamente com o filho em um dos quartos da casa. A todo o momento as vítimas foram ameaçadas com uma arma na cabeça. Os assaltantes exigiam que eles ficassem com rosto virado para baixo, ou do contrário, sofreriam consequências. Em determinado instante, o filho conseguiu visualizar os autores e pode notar algumas características que foram repassadas para a polícia posteriormente.

Após as ameaças os autores começaram a roubar alguns itens do sítio, dentre eles, um relógio de pulso, jóias de ouro, uma televisão de led, uma churrasqueira de alumínio, um grill elétrico, além de R$800 em moeda corrente. A seguir, eles pegaram a chave do veículo das vítimas, um Fiat Doblo, e a chave da porteira do sítio, conseguindo fugir com o carro e os objetos roubados.

A PM e a perícia foram acionadas e realizaram os serviços de praxe no local do crime.

Durante o desenrolar da ocorrência o veículo roubado foi localizado na Rua Romeu Pastoril, no bairro Bom Jardim, por uma equipe da 70ª Cia da PM.

Nenhum suspeito foi encontrado e as vítimas receberam as orientações necessárias.